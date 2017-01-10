10.01.2017 16:20 Dışişleri Bakanlığı, Mısır'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın Kuzey Sina bölgesinde meydana gelen terör saldırısını kınadı. Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın Kuzey Sina bölgesinde meydana gelen terör saldırısını kınadı.



Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın Kuzey Sina bölgesinde dün meydana gelen terör saldırısını kınadı. Bakanlıktan yapılan kınama mesajı şöyle:



"Mısır'ın Kuzey Sina bölgesinde dün meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Mısır halkı ile acılı ailelere başsağlığı, yaralılara da acil şifa diliyoruz."

