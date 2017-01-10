Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Dışişleri Bakanlığı Mısır'daki terör saldırısını kınadı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Dışişleri Bakanlığı Mısır'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın Kuzey Sina bölgesinde meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın Kuzey Sina bölgesinde meydana gelen terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın Kuzey Sina bölgesinde dün meydana gelen terör saldırısını kınadı. Bakanlıktan yapılan kınama mesajı şöyle:
"Mısır'ın Kuzey Sina bölgesinde dün meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Mısır halkı ile acılı ailelere başsağlığı, yaralılara da acil şifa diliyoruz."
(İlker Turak / İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'den basın duyarlılığına teşekkür
Adliye önündeki şüpheli şahsın üzerinden silah çıktı
Manavgat'ta 300'e yakın inşaat kalıbı çalındı
Turan'dan 10 Ocak mesajı
Gaziantep Emniyeti önünde yaşanan çatışmaya Valilikten açıklama geldi
Osmaniye Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ev ziyaretlerine başladı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
MHP'li vekilden Kılıçdaroğlu hakkında şok iddia!
MHP'li vekilden Kılıçdaroğlu hakkında şok iddia!
Salih Müslim: Türkiye El Bab'da bataklığa girdi
Salih Müslim: Türkiye El Bab'da bataklığa girdi
Antalya'da kulüp başkanına silahlı saldırı!
Antalya'da kulüp başkanına silahlı saldırı!
Baykal, Meclis'te konuştu: Allah aşkına nasıl oluyor da aklınızdan geçiriyorsunuz?
Baykal, Meclis'te konuştu: Allah aşkına nasıl oluyor da aklınızdan geçiriyorsunuz?
CHP'li vekilden tehdit: İç savaş çıkar
CHP'li vekilden tehdit: İç savaş çıkar
KPSS tercih sonuçları açıklandı!
KPSS tercih sonuçları açıklandı!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'den basın duyarlılığına teşekkür
Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'den basın duyarlılığına teşekkür
Adliye önündeki şüpheli şahsın üzerinden silah çıktı
Adliye önündeki şüpheli şahsın üzerinden silah çıktı
Manavgat'ta 300'e yakın inşaat kalıbı çalındı
Manavgat'ta 300'e yakın inşaat kalıbı çalındı
Turan'dan 10 Ocak mesajı
Turan'dan 10 Ocak mesajı
Gaziantep Emniyeti önünde yaşanan çatışmaya Valilikten açıklama geldi
Gaziantep Emniyeti önünde yaşanan çatışmaya Valilikten açıklama geldi
Osmaniye Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ev ziyaretlerine başladı
Osmaniye Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ev ziyaretlerine başladı
Vatandaş Büyükşehirin Kaliteli Hizmetlerinden Memnun
Vatandaş Büyükşehirin Kaliteli Hizmetlerinden Memnun
Isparta'da FETÖ davası duruşmasına devam edildi
Isparta'da FETÖ davası duruşmasına devam edildi
Emirdağ Belediyesi'nde toplu sözleşme sevinci
Emirdağ Belediyesi'nde toplu sözleşme sevinci
Sosyal Medya'da büyük ilgi gördü
Sosyal Medya'da büyük ilgi gördü
Kaymakam Şimşek göreve başladı
Kaymakam Şimşek göreve başladı
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'ın acı günü
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'ın acı günü

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English