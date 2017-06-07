Dışişleri Bakanlığı İran'daki terör saldırılarını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Tahran'da İran İslami Danışma Meclisi ile İmam Humeyni Türbesi'ne yönelik düzenlenen terör saldırılarını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Tahran'da İran İslami Danışma Meclisi ile İmam Humeyni Türbesi'ne yönelik düzenlenen terör saldırılarını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından, Tahran'da İran İslami Danışma Meclisi ile İmam Humeyni Türbesi'ne düzenlenen terör saldırılarına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Sabah saatlerinde Tahran'da İran İslami Danışma Meclisi ile İmam Humeyni Türbesi'ne yönelik terör saldırıları düzenlendiği, saldırılarda hayatını kaybedenler ve yaralılar olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıları kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınları başta olmak üzere İran halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz."

(İlker Turak / İHA)