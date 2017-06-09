Dışişleri Bakanlığı: IKBY'nin kararı vahim bir hata

Dışişleri Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık referandumuna ilişkin kararının 'vahim bir hata' olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık referandumuna ilişkin kararının "vahim bir hata" olduğunu bildirdi.

IKBY'nin 25 Eylül 2017 tarihinde bağımsızlık konusunda referandum düzenlenmesi yönündeki kararının ardından Dışişler Bakanlığından açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer yerildi:

"IKBY'nin bir süredir planlamakta olduğu bağımsızlık referandumu hakkındaki görüş ve endişelerimizi Irak Hükümeti ve IKBY ile uluslararası toplumun önde gelen üyeleriyle paylaşmıştık. Bu çerçevede bağımsızlık konusundaki referandumun IKBY başta olmak üzere Irak'ın çıkarına olmayacağını, bölgede kritik gelişmelerin meydana geldiği mevcut dönemde söz konusu tasarrufun istikrarsızlığı artıracak olumsuz sonuçlar doğuracağını vurgulamıştık. Aynı anlayışla Kerkük Valisi'nin başlattığı girişimle Kerkük Vilayet Meclisinin Kerkük'te resmi dairelerde IKBY bayrağı asılması yönündeki kararının anılan vilayetin statüsüyle ilgili bir oldubitti yaratma amacını taşıdığını düşündüğümüzü ve bu karara karşı olduğumuzu da kayda geçirmiştik."



"VAHİM BİR HATA"

Irak'ın toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin muhafaza edilmesinin Türkiye'nin Irak politikasının temel ilkelerinden biri olduğu vurgulanan açıklamada, "IKBY liderliğinin bu yöndeki tavsiye ve uyarılarımız hilafına 25 Eylül 2017 tarihinde bağımsızlık konusunda referandum düzenleyeceği yönünde açıkladığı kararını da yukarıda belirtilen çerçevede değerlendiriyor ve bunun vahim bir hata teşkil edeceğini düşünüyoruz. Irak'ın toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin muhafaza edilmesi Türkiye'nin Irak politikasının temel ilkelerinden biridir. Bu ilke bölgede kalıcı istikrar, barış, güvenlik ve refahın ön koşulları arasındadır" denildi.



"REFERANDUMUN HALKIN İRADESİNİ YANSITMAKTAN UZAK KALACAĞI AÇIKTIR"

Irak'ın içinde bulunduğu olağan dışı koşullar sebebiyle yapılacak bir referandumun halkın iradesini yansıtmaktan uzak kalacağı ifade edilen açıklamada, "DEAŞ'la mücadelede önemli mesafe kaydeden ve bu mücadelede yakında başarıya ulaşacağı görülen Irak'ın önündeki en önemli mesele DEAŞ'ın neden olduğu derin insani, siyasi, ekonomik ve sosyal tahribatı gidermek ve her anlamda ülkeyi yeniden inşa ederek, kalıcı istikrarı tesis etmektir. Bunun yolu DEAŞ ile mücadele sırasında ortaya konulan dayanışma anlayışının DEAŞ sonrası dönemde de sürdürülmesi ve ülkenin geleceğini ilgilendiren tüm konuların uluslararası ve anayasal meşruiyet içinde ele alınmasıdır. Ayrıca, Irak halkının içinde bulunduğu bu olağan dışı koşullarda, üstelik statüsü tartışmalı bölgeleri de içerecek şekilde yapılacak bir referandumun halkın iradesini yansıtmaktan uzak kalacağı açıktır. Bu itibarla Irak'ın bütünlüğüne halel getirmek yerine bu ülkenin birlik ve beraberliğini kuvvetlendirecek, Irak anayasasında ifadesini bulan yetki ve güç paylaşımına ve ademi merkeziyet ilkesine dayalı yöntemlerin öne çıkarılarak ve Irak'ı oluşturan tüm farklı unsurlar arasında uzlaşı, diyalog ve kapsayıcılık ruhuyla hareket edilmesine ihtiyaç bulunmaktadır" denildi.

(Selçuk Böke / İHA)