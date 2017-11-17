17.11.2017 22:29 Dışişleri Bakanlığı: 'Gayrı ahlaki ve kabul edilmez'

Dışişleri Bakanlığı, Norveç'te 8-17 Kasım 2017 tarihleri arasında NATO Müşterek Harp Merkezi'nde düzenlenmekte olan 'Trident Javelin 2017' isimli masa üstü tatbikatında, Mustafa Kemal Atatürk'ün düşman liderler arasında gösterilmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da düşmanla işbirliği içinde gösterilmesine ilişkin, 'Esef verici, gayrı ahlaki ve kabul edilmez bir durum' dedi. Dışişleri Bakanlığı, Norveç'te 8-17 Kasım 2017 tarihleri arasında NATO Müşterek Harp Merkezi'nde düzenlenmekte olan "Trident Javelin 2017" isimli masa üstü tatbikatında, Mustafa Kemal Atatürk'ün düşman liderler arasında gösterilmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da düşmanla işbirliği içinde gösterilmesine ilişkin, "Esef verici, gayrı ahlaki ve kabul edilmez bir durum" dedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Norveç'te 8-17 Kasım 2017 tarihleri arasında NATO Müşterek Harp Merkezi'nde düzenlenmekte olan 'Trident Javelin 2017' isimli masa üstü tatbikatında Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelinin, fotoğrafının, tatbikat kapsamındaki kurgusal hasım ülkelerin liderleri arasında gösterilmesi ve yine tatbikat kapsamındaki kapalı devre haberleşme sisteminde Cumhurbaşkanımızın ismi kullanılarak oluşturulan sahte bir adres üzerinden ülkemizin hasım ülkelerle işbirliği yaptığı yönünde bir izlenim yaratılmaya çalışılması esef verici, gayrı ahlaki ve kabul edilmez bir durumdur" denildi.

Açıklamada, "Bu hadisenin öğrenilmesinin akabinde tatbikata iştirak eden askerlerimizin faaliyete katılımı iptal edilmiş ve duyduğumuz derin rahatsızlık NATO ve Norveç makamlarına süratle bildirilmiştir. NATO Daimi Temsilcimizin NATO Genel Sekreter Vekiliyle bugün (17 Kasım) gerçekleştirdiği görüşmenin ardından NATO Genel Sekreterince bir açıklama yapılmıştır. Oslo Büyükelçiliğimizce de Norveç makamları ve Norveç'teki NATO askeri yetkilileri nezdinde gerekli girişimler yapılmaktadır. NATO Genel Sekreteri de Sayın Bakanımızla temas ederek özür dilemiştir. Bu menfur hadisenin failleri hakkında gerekli cezai işlemlerin yapılması yakından izlenecektir" ifadelerine yer verildi.

(Musa Erdoğan /İHA)

