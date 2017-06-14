Dışişleri Bakanlığı, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla'nın 15-16 Haziran 2017 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi. Ziyaret, Küba'dan Türkiye'ye Dışişleri Bakanı seviyesinde ilk resmi ziyaret olacak.

Dışişleri Bakanlığı, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla'nın 15-16 Haziran 2017 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi. Ziyaret, Küba'dan Türkiye'ye Dışişleri Bakanı seviyesinde ilk resmi ziyaret olacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, "Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, 15-16 Haziran 2017 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Söz konusu ziyaret, Küba'dan ülkemize Dışişleri Bakanı seviyesinde gerçekleştirilecek ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşımaktadır. Küba Dışişleri Bakanının ziyaret kapsamında Sayın Bakanımızla ikili görüşmelerde bulunması, ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın TBMM Başkanımız tarafından kabul edilmesi öngörülmektedir. Yapılacak görüşmelerde Küba ile ikili ilişkilerimizin tüm yönleriyle ele alınması, ayrıca güncel, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

(Goncagül Özcan / İHA)