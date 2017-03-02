Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: YPG çekilmezse vuracağız!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "El Bab bittikten sonra Münbiç'e gideceğiz" dedi.

Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"ABD'li askerler YPG ile PKK'nın hiçbir farkının olmadığını söylemişlerdi. ABD'nin bizi hedef alan terör örgütüyle işbirliğini sürdürmesini istemeyiz. YPG ile bu operasyonları yapmak Suriye'nin geleceğini riske atmak demektir. Bir terör kantonunun oluşmasını sağlamak demektir. Böylesi bir yanlıştan ABD'nin bir an önce dönmesi gerekmektedir."

"Burası ABD'nin toprakları değil. ABD askerleriyle biz niye karşı karşıya gelelim?"

"YPG (Münbiç) buradan çekilmezse biz vuracağımızı söyledik."

"ABD eğer YPG'yi müttefik seçiyorsa durum başka, ancak böyle bir anlayışlarının olmadığını biliyoruz"

"Rejim güçleri doğuya doğru yöneldi, Rusya ile bir anlaşmaya vardık ve El Bab etrafında rejim ile ılımlı muhalefetin karşı karşıya kalmaması konusunda uzlaştık."

"Bir taraf kuzeye diğeri güneye geçmeyecek, amaç DEAŞ'a karşı ortak mücadele etmek."

"Rejim ve başka güçlerin birbiriyle karşı karşıya gelmesini önlemek için, ateşkes güçlendirilmeli ve siyasi süreç ilerlemeli."

"(Türkiye destekli muhaliflerle olan cephedeki köylerin Suriye ordusuna verilmesi konusunda Rusya ile anlaşmaya varıldığı) gibi haberler çıkıyor, bunlar doğru değil."

"Biz ABD ve Rusya'yla her gün görüşüyoruz. Rakka operasyonu dahil burada neler yapılacağını görüşüyoruz. 10 Mart'ta biliyorsunuz Rusya'ya gidiyoruz. Lavrov'la süreci koordine ediyoruz. Peşmerge'ye Suriye'de görev verilecek anlayışı doğru değildir. Önümüzdeki süreçte DEAŞ'a karşı işbirliğimiz devam edecek."

"Herkesin görüşlerine saygımız var. Diplomaside kurallar vardır. Kendi anayasaları çerçevesinde bir federal yapı kurulduysa, özellkle PKK'ya karşı Irak'taki en önemli müttefikimiz şu andaki yönetimdir. PKK'ya yönelik ortak adımlarımız olacak. Irak anayasası çerçevesinde kurulmuş ve Irak bayrağıyla beraber daha önceki ziyaretlerde de bayrak koyulmuştur. Burada hiç kimseye pozitif ayrımcılık yoktur. 'Olmasın' görüşüne saygı duyabiliriz ama bu konuyu başka yerlere çekmek, ya biz ya onlar demek doğru değildir. Ben şahsi görüşümü söylüyorum."