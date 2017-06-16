Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suudi Arabistan'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Suudi Arabistan'a geldi. Bakan Çavuşoğlu, havaalanında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud tarafından karşılandı. İkili, görüşmede bölgedeki sorunları ele alacak.

