30.12.2016 20:29 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun telefon trafiği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.



Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.



Karşı tarafın talebi üzerine gerçekleşen iki görüşmede de Bakan Çavuşoğlu, muhataplarına Suriye'deki ateşkes ve Astana'ya giden süreç hakkında bilgi verdi, Suriye'deki güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.



İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson görüşmede ayrıca, son dönemde Türkiye'de gerçekleştirilen terör saldırıları nedeniyle taziyelerini iletti, Suriye'de ateşkes mutabakatının sağlanması bağlamında Türkiye'nin katkılarından dolayı teşekkür etti ve sürece her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

