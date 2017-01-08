08.01.2017 19:49 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Malta Dışişleri Bakanı Vella ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Dışişleri Bakanı George Vella ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Dışişleri Bakanı George Vella ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Malta Dışişleri Bakanı George Vella ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Karşı tarafın talebiyle gerçekleşen görüşmede, 9. Büyükelçiler Konferansı'na katılması öngörülen ancak hava muhalefeti nedeniyle İstanbul'a olan uçuşu iptal edilen Malta Dışişleri Bakanı Vella elinde olmayan sebeplerden ötürü Konferans'a katılamayacak olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve Konferans'ın başarıyla icrasına ilişkin dileklerini ifade etti.

