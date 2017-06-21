Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Japonya'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Japonya'da iş dünyasının üst düzey yetkilileri ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Japonya'da iş dünyasının üst düzey yetkilileri ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün geldiği Japonya'nın başkenti Tokyo'da resmi temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, dünyanın önde gelen elektronik ve elektrik firmasının CEO'su ve Türkiye-Japonya İş Konseyi Eş Başkanı Kenichiro Yamanishi'yi kabul etti. Görüşmenin ardından seyahat acentelarının temsilcileriyle bir toplantıya katılan Çavuşoğlu, toplantıda turizm sektöründe Türkiye ve Japonya arasındaki işbirliğine yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Tokyo'daki Yunus Emre Kültür Merkezine de ziyaret gerçekleştiren Bakan Çavuşoğlu, Japonya'nın en önde gelen Türkoloğu, Osmanlı tarihçisi Prof. Tadashi Suzuki'yle bir araya geldi.

Çavuşoğlu'nun resmi temasları kapsamında Japon mevkidaşı Fumio Kishida ile bir araya gelmesi bekleniyor.

