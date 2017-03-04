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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Hiçbiriniz bizi engelleyemezsiniz
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Hiçbiriniz bizi engelleyemezsiniz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,Hollanda'da referandum etkinliğine izin verilmemesiyle ilgili, 'Hiçbiriniz bizi engelleyemezsiniz. İstediğimiz yere de gideriz, vatandaşlarımızla da buluşuruz, toplantımızı yaparız.' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda'da referandum etkinliğine izin verilmemesine ilişkin, "İşte Hollanda, o da demiş 'Bizim kamu alanımızda siz kampanya yapamazsınız' ne demek yapamazsınız? Hani demokrasi, hani özgürlükler, hani ifade özgürlüğü, bize ders veriyorsunuz ya... Hani toplanma özgürlüğü. Bu mu sizin demokrasi anlayışınız? Hiç kusura bakmayın, hiçbiriniz bizi engelleyemezsiniz. İstediğimiz yere de gideriz, vatandaşlarımızla da buluşuruz, toplantımızı yaparız." dedi.

Antalya'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Kaş Belediye Başkanlığı tarafından belediye bahçesinde verilen kahvaltı programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, yeni cumhurbaşkanlığı sistemini anlatırken, dünyadan örnekler verdi. Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Şimdi dünyanın en demokratik ülkeleri diyorlar, böyle düşünüyorlar. İşte Hollanda, o da demiş 'Bizim kamu alanımızda siz kampanya yapamazsınız' ne demek yapamazsınız? Hani demokrasi, hani özgürlükler, hani ifade özgürlüğü, bize ders veriyorsunuz ya... Hani toplanma özgürlüğü. Bu mu sizin demokrasi anlayışınız. Hiç kusura bakmayın, hiçbiriniz bizi engelleyemezsiniz. İstediğimiz yere de gideriz, vatandaşlarımızla da buluşuruz, toplantımızı yaparız. Bizim orada verdiğimiz mesajların hepsi de vatandaşlarımızın o ülkelerle uyumudur. Zaten o ülkelerde haklarını her zaman elde etmelerinin yanında, o ülkeye katkı sağlamaları yönündedir. Siz bizden korkmayın. PKK'lılara izin veriyorsunuz, telefonla bağlanıyor, Cumhurbaşkanına izin vermiyorsunuz. Şimdi de hepsi toplanmış 'Hayır' kampanyası için çalışıyorlar. 'Hayır' için gelenlere izin vereceğiz, 'Evet' için gelenlere izin vermeyeceğiz. İşte bu bile neden 'Evet dememiz gerektiğini bir göstergesidir."

Hollanda'da Hakimler Savcılar Kurulunun tüm üyelerini Adalet Bakanının önerdiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Kral tarafından atanır. Daha önce de kraliçe vardı, Kraliçe tarafından atanıyordu. Şimdi bir bir Adalet Bakanı hepsini öneriyor, iyi oluyor. Türkiye'de dört tanesi öneriliyor, bu da problem oluyor. Dert başka." diye konuştu.

'Arda Turan'ı linç ettiler'

Önemli bir referanduma gidildiğine değinen Çavuşoğlu, sözü milletin söyleyeceğini ve herkesin buna saygı duyacağını ifade etti. "Hayır" diyenlerin Türkiye'de çok rahat, "Evet" diyenlerin ise ciddi bir baskı altında olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Hakaretler, küfürler, aşağılamalar, 'Geri zekalı' demek, 'Kafası basmayan, yobaz' demek. 'Sen bu üniversitede bu kafayla nasıl okuyorsun', 'Sen nasıl sanatçı oldun', 'Benim gibi düşünmen lazım' diye baskının haddi hesabı yok. Arda Turan'ı linç ettiler. 'Ben buna inanıyorum, güçlü Türkiye istiyorum, evet diyorum' diyor. Öteki de ben böyle düşünüyorum, 'Hayır' diyorum diyebilir. Esasen bizdeki problem şu: Seçim öncesi tartışmalarda olgunluk yok. Seçim günü gayet şeffaf, demokratik olgun bir seçim günü yaşıyoruz. Keşke seçim öncesinde de aynı olgunluğu gösterebilsek. Bugüne kadar Türkiye'deki seçimlerin hepsi demokratik, şeffaftı. Avrupa Konseyi, AB, AGİT gibi tüm kurumların gözlem raporlarında bu da vardır.

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