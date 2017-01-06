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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bir terör örgütüne müttefikimizin silah vermesi kabul edilemez
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bir terör örgütüne müttefikimizin silah vermesi kabul edilemez

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'de YPG'ye silah desteğinde bulunmasına ilişkin, 'Böyle bir terör örgütüne müttefikimizin silah vermesi bizim için kabul edilemez.' dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, New York'ta Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile bir araya geldikten sonra basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'de halkın bazı uygulamalara ciddi tepkisinin olduğunu ve bunlardan birisinin Suriye'de YPG'ye destek verilmesi olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu şunları söyledi:

"YPG kamplarından teröristler canlı bomba olarak Türkiye'ye geliyor ve saldırılar gerçekleştiriyor. Son bir yıl içinde en az 4-5 tane saldırı var ve bu saldırıları gerçekleştiren teröristler YPG kamplarında eğitildi ve canlı bomba olarak Türkiye'ye geldi. Şimdi böyle bir terör örgütüne müttefikimizin silah vermesi bizim için kabul edilemez. Teröre destek veren bir ülkenin müttefik olarak kabul edilmesi bile çok zor. Şu anda NATO'da müttefikliğimiz var, böylesine bir ülkenin bir terör grubuna destek vermesi zaten söz konusu olamaz, olmamalı da. Kabul edilebilecek bir şey değil."

Çavuşoğlu, Suriye rejiminin İdlib'e askeri operasyon düzenleme planına ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine, "Siyasi çözüm mü istiyorsunuz? Askeri çözüm mü istiyorsunuz? Buna karar vermeniz gerekiyor." dedi.

Herkesin attığı imzanın gereğini yerine getirmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Esasen 10 gün önce varılan mutabakatta rejim de siyasi çözüm istediğini söyledi ve bir belgeye, mutabakata imza attı. Rusya da bunun garantörü oldu. Hem siyasi çözüm isteyip, Astana süreci ile ilgili ateşkesle ilgili iki belgeyi imzalayacaksınız hem de ondan sonra 'İdlib'i ele geçirmeye çalışacağız.' Bu olmaz. O zaman tüm süreç çöker. O zaman tekrar kaos başlar. Yine her iki tarafın da imzaladığı mutabakata göre hiçbir taraf diğerine karşı kazanım elde etmeye çalışmayacak. Yani toprak elde etmeye çalışmayacak. Herkes şu anda bulunduğu yerde kalacak. O nedenle İdlib veya başka bir yerde yine savaşı sürdürmek Suriye'yi kaosa götürür. Herkes o yüzden imzaladığı mutabakata sadık kalsın, sözünde dursun ki en iyi çözüm siyasi çözümdür. Bu yolda hep beraber ilerleyelim."
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