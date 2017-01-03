Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'ye gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni yılın girmesiyle birlikte görevine resmen başlayan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmek üzere 5 Ocak'ta ABD'yi ziyaret edecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu'nun 1 Ocak 2017da görevini devralan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşmek üzere 5 Ocak'ta New York'u ziyaret edeceği belirtildi.

Açıklamada, ziyaret vesilesiyle Bakan Çavuşoğlu ile Guterres'in güncel bölgesel ve uluslararası meseleleri de ele almalarının öngörüldüğü kaydedildi.