Dişini karıştırdığı çatal boğazına kaçtı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, dişini çatal ile karıştırırken çatalı yutan kişi hastanelik oldu.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, dişini çatal ile karıştırırken çatalı yutan kişi hastanelik oldu. İnanması güç olay, Orhangazi ilçesine bağlı Üreğil Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz akşam yemek yedikten sonra elindeki çatal ile dişini karıştırmaya çalışan 19 yaşındaki Naciye Ak, çatalın ters kısmı boğazına kaçınca ailesinden yardım istedi. Ak, taksici olan babasına ait otomobille Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Ak, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. (Musa Öztürk / İHA)
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