'Dişimi ağrıttın' diyerek kadın diş hekimini yumrukladı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ağız ve diş sağlığı merkezinde görev yapan kadın diş hekimi, bir hastası tarafından çekim sırasında dişi ağrıdığı gerekçesiyle darp edildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ağız ve diş sağlığı merkezinde görev yapan kadın diş hekimi, bir hastası tarafından çekim sırasında dişi ağrıdığı gerekçesiyle darp edildi.

Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne diş tedavisi için gelen Onur T. (24), diş tedavisinin sürdüğü bir anda, iddialara göre dişinin acıdığı gerekçesiyle sedyeden kalkıp, diş hekimi Hilal Cansız'a yumruk attı. Diş Hekimi Cansız, gözüne ve kafasına gelen yumruk darbeleri nedeniyle yere düşerken, saldırgana ilk müdahale muayenehaneye giren hemşire tarafından yapıldı. Muayenehaneden dışarı çıkarılan saldırgan, güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildi. Onur T., daha sonra gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

Darp edilen diş hekimi Hilal Cansız ise Elbistan Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek, tedavi altına alındı. Gözüne ve kafasına aldığı yumruk darbeleri nedeniyle hayati tehlikesinin bulunduğunu değerlendiren doktorlar, tomografisini çektikten sonra, Cansız'ı müşahede altına aldılar.

Olayın ardından bir açıklama yaparak, saldırıyı kınayan Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Müdürü Tahsin Öztunç, "Hastanemiz doktorlarından Hilal Cansız, poliklinik yaparken bir hasta tarafından darp edilmiştir. Bu olayı şiddetle kınıyoruz. Görevi sadece insanlara hizmet olan bir sağlık çalışanının ve üstelik bayan olan bir doktora bu şekilde hareket edilmesini tasvip etmiyoruz" dedi.

Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Muhammet Çığlı da yapılan saldırıyı utanç vesilesi olarak gördüklerini söyledi. Çığlı, "İnsanlara yardımcı olabilmek için gecesini gündüzüne katıp çalışan hekim arkadaşlarımıza bunun yapılması Elbistanımız için bir utanç. Böyle hareketleri kınıyoruz. Tekrarlanmamasını istiyoruz. İnşallah gereken cezalar verilecektir, adalet önüne çıkacak. Diş hekimimizin hayati tehlikesinin olduğu söyleniyor. Tomografisi çekildi, muayeneye gitti. İnşallah hekimimiz bir an önce sağlığına kavuşur. Sağlık çalışanlarına bu moral bozukluğunu inşallah atlatmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Hastası tarafından darp edilen ve yüzünde morluklar oluşan Hilal Cansız ise, olayın şokunu uzun süre atlatamadı.

Saldırganı gözaltına alan polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.

(Murat Sürücü/İHA)