09.01.2017 10:04 Dış ticarette ilk çeyrek beklentileri açıklandı

İhracat Beklenti Endeksi, 2017 yılının birinci çeyreğinde, 2016 yılının dördüncü çeyreğine göre 0,7 puan azaldı. 2017 yılının birinci çeyreğinde ihracat beklenti endeksi 109 olarak gerçekleşti. İhracat Beklenti Endeksi, 2017 yılının birinci çeyreğinde, 2016 yılının dördüncü çeyreğine göre 0,7 puan azaldı. 2017 yılının birinci çeyreğinde ihracat beklenti endeksi 109 olarak gerçekleşti.



Ekonomi Bakanlığı 2017 yılı birinci çeyreğe ilişkin Dış Ticaret Beklenti Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, 2017 yılının birinci çeyreğinde ihracat beklenti endeksi 109 olarak gerçekleşti. İhracat Beklenti Endeksi, 2017 yılının birinci çeyreğinde, 2016 yılının dördüncü çeyreğine göre 0,7 puan azaldı. 2016 yılının dördüncü çeyreğinde 109,7 olan Endeks, 2017 yılının birinci çeyreğinde 109 seviyesinde gerçekleşti. 100'ün üzerinde gerçekleşen İhracat Beklenti Endeksi, Türkiye'nin önde gelen ihracatçı firmalarının 2017 yılının birinci çeyreğinde ihracatın artacağı yönünde beklentilere sahip olduğuna işaret etti.



2017 yılının birinci çeyreğinde, 2016 yılı dördüncü çeyreğine göre, İhracat Beklenti Endeksine dahil edilen sorulardan gelecek 3 aya ilişkin ihracat ve ihracat sipariş beklentilerine ilişkin soruların Endeksi azalış yönünde etkilediği; son 3 aydaki ve şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyine ilişkin soruların ise Endeksi artış yönünde etkilediği gözlendi. Bununla birlikte, Endekse dahil edilen tüm soruların yayılma endekslerinin bir yıl öncesinin aynı dönemine göre daha yüksek puanlarda seyrettiği görüldü. Bu etkilerin sonucunda, İhracat Beklenti Endeksi 2017 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 9,1 puan arttı.



İthalat beklenti endeksi



2017 yılının birinci çeyreğinde ithalat beklenti endeksi 110,3 olarak gerçekleşti. İthalat Beklenti Endeksi, 2017 yılının birinci çeyreğinde, 2016 yılının dördüncü çeyreğine göre 1,2 puan arttı. 2016 yılının dördüncü çeyreğinde 109,1 olan Endeks, 2017 yılının birinci çeyreğinde 110,3 seviyesinde gerçekleşti. 2017 yılının birinci çeyreğinde, 2016 yılı dördüncü çeyreğine göre, İthalat Beklenti Endeksini oluşturan sorulardan gelecek 3 aydaki ithalat beklentileri ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyine ilişkin soruların Endeksi azalış yönünde etkilediği; birim ithalat fiyatı beklentileri ile mevcut ithalat sipariş düzeyine ilişkin soruların ise Endeksi artış yönünde etkilediği gözlendi. Diğer taraftan, gelecek 3 aydaki ithalat beklentisine ilişkin yayılma endeksi bir yıl öncesinin aynı dönemine göre daha düşük puanda iken; birim ithalat fiyatı beklentileri ile mevcut ithalat ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeylerine ilişkin yayılma endeksleri bir yıl öncesinin aynı dönemine göre daha yüksek puanlarda seyretti. Bu etkilerin sonucunda, İthalat Beklenti Endeksi 2017 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 12,4 puan arttı.

