Dış ticaret rakamları açıklandı

İhracat yüzde 18,1, ithalat yüzde 15,9 arttı.

İhracat yüzde 18,1, ithalat yüzde 15,9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Ocak ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2017 yılı Ocak ayında, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 18,1 artarak 11 milyar 278 milyon dolar, ithalat yüzde 15,9 artarak 15 milyar 586 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak ayında dış ticaret açığı yüzde 10,3 artarak 4 milyar 309 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Ocak ayında yüzde 71 iken, 2017 Ocak ayında yüzde 72,4'e yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Ocak ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 4,5, ithalat yüzde 0,6 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 yılı Ocak ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 17, ithalat yüzde 9 arttı.



AB PAYI GERİLEDİ

Avrupa Birliği'nin (AB-28) ihracattaki payı 2016 Ocak ayında yüzde 49,6 iken, 2017 Ocak ayında yüzde 47 oldu. AB'ye yapılan ihracat, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 12 artarak 5 milyar 302 milyon dolar olarak gerçekleşti. Almanya'ya yapılan ihracat 2017 Ocak ayında 1 milyar 122 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 684 milyon dolar ile Irak, 676 milyon dolar ile İngiltere ve 655 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri takip etti.

Çin'den yapılan ithalat, 2017 yılı Ocak ayında 1 milyar 851 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 480 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 187 milyon dolar ile Almanya ve 734 milyon dolar ile ABD izledi.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsadı. Ocak ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 92,9 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,7, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 33,6 oldu.

İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 77,5 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2017 Ocak ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 15,8, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 42,2 olarak hesaplandı.

