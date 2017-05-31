Dış ticaret istatistikleri açıklandı

TÜİK verilerine göre Nisan ayında ihracat yüzde 7,4, ithalat yüzde 9,9 arttı.

TÜİK verilerine göre Nisan ayında ihracat yüzde 7,4, ithalat yüzde 9,9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Nisan ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2017 yılı Nisan ayında, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 7,4 artarak 12 milyar 839 milyon dolar, ithalat yüzde 9,9 artarak 17 milyar 784 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Nisan ayında dış ticaret açığı yüzde 16,7 artarak 4 milyar 945 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Nisan ayında yüzde 73,8 iken, 2017 Nisan ayında yüzde 72,2'ye düştü.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Nisan ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 2,7 azaldı, ithalat yüzde 1,6 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 yılı Nisan ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 10,5, ithalat yüzde 13,2 arttı.

Avrupa Birliği'nin (AB-28) ihracattaki payı 2016 Nisan ayında yüzde 47,3 iken, 2017 Nisan ayında yüzde 45 oldu. AB'ye yapılan ihracat, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 2,2 artarak 5 milyar 779 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Almanya'ya yapılan ihracat 2017 Nisan ayında 1 milyar 140 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 21 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri, 857 milyon dolar ile Irak ve 737 milyon dolar ile İngiltere takip etti.

Çin'den yapılan ithalat, 2017 yılı Nisan ayında 1 milyar 647 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 629 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 495 milyon dolar ile Rusya ve 980 milyon dolar ile ABD izledi.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Nisan ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,1'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,1, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 33,6'dır.

İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 80,5'tir. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2017 Nisan ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 15,1, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 42,8'dir.

