Dış ticaret endeksleri açıklandı

İhracat birim değer endeksi Nisan ayında yüzde 1,2 azalırken, ithalat birim değer endeksi ise aynı dönemde yüzde 7,4 arttı.

İhracat birim değer endeksi Nisan ayında yüzde 1,2 azalırken, ithalat birim değer endeksi ise aynı dönemde yüzde 7,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) , 2017 yılı Nisan ayı 'Dış Ticaret Endeksleri' verisini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,3 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,3 ve yakıtlarda yüzde 29,1 arttı.



İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 7,4 ARTTI

İthalat birim değer endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 20,5, yakıtlarda yüzde 31,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,4 arttı.



İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 8,7 ARTTI

İhracat miktar endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 15,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,9 artarken, yakıtlarda yüzde 6,7 azaldı.



İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 2,3 ARTTI

İthalat miktar endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 21,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,2 ve yakıtlarda yüzde 1,2 artarken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,2 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Mart ayında 152,3 olan ihracat miktar endeksi yüzde 3,7 azalarak, 2017 Nisan ayında 146,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2016 Nisan ayında 131,9 olan ihracat miktar endeksi yüzde 12,5 artarak, 2017 Nisan ayında 148,4 oldu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Mart ayında 135 olan ithalat miktar endeksi yüzde 1,3 azalarak, 2017 Nisan ayında 133,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2016 Nisan ayında 127,5 olan ithalat miktar endeksi yüzde 4,4 artarak, 2017 Nisan ayında 133,1 oldu.

Dış ticaret haddi 2017 yılı Nisan ayında 105,5 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2016 yılı Nisan ayında 114,6 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 9,1 puan azalarak, 2017 yılı Nisan ayında 105,5 oldu.

