Diş taşları hangi aralıklarla temizletilmeli ?

Diş Hekimi Mahmut Aslan, diş taşlarının 6 ayda bir temizlenmesi gerektiğini söyledi.

Diş Hekimi Mahmut Aslan, diş taşlarının 6 ayda bir temizlenmesi gerektiğini söyledi.

Medical Park Elazığ Hastanesi Diş Hekimi Mahmut Aslan dişlerde oluşan taşlar hakkında bilgi verdi. Dişlerin yüzeyine bakterilerin yapışması sonrası oluşan plak sonucunda diş taşlarının oluştuğunu belirten Mahmut Aslan, "Diş taşları bakterilerden, yemek artıklarından ve tükürüğün etkisiyle oluşturur. Diş taşları estetik açıdan görüntü kirliliğine, temizlenmediği zaman kemik kaybına, diş etlerinde çekilme ve iltihaba neden olur. Diş taşlarının 6 ayda bir temizlenmesi gerekiyor" dedi.

Diş taşlarının temizlenmesinin ardından dişlerde bir iki hafta hassasiyet oluştuğunu dile getiren Aslan," Diş taşları için 6 ayda bir diş hekimine gidilmesi gerekir. Ramazan ayında da bunu aksatmamak gereklidir. Biz de Ramazan ayında hastalarımız için gece polikliniğimizde hizmet veriyoruz. Hastalarımızın bazıları dişlerini fırçalarken diş etlerinin kanadığını söylüyor ve hasta dişlerini fırçalamak istemiyor. Bunun sebeplerinden biri dişlerin yüzeyinde oluşan plak ve diş taşlarıdır. Bu plak ve diş taşları ortadan kalktığı, ağız ile diş bakımını düzenli yaptığı zaman bu kanamalar da ortadan kalkacaktır " ifadelerini kullandı.

(Yunus Özhanlı / İHA)