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Diş etindeki renklenmeler ne anlama geliyor ?
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Diş etindeki renklenmeler ne anlama geliyor ?

Sağlıklı diş eti dokusu soluk pembe bir renge sahiptir. Bazı durumlarda diş etinde morumsu-kahverengi renklenmeler görülebiliyor. Pekiyi bu durum neyin habercisi? Tedavisi var mı?

Sağlıklı diş eti dokusu soluk pembe bir renge sahiptir. Bazı durumlarda diş etinde morumsu-kahverengi renklenmeler görülebiliyor. Pekiyi bu durum neyin habercisi? Tedavisi var mı?
İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji AD Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Süleyman Emre Meşeli, her şeyden önce bu renklenmenin nedenlerini tetkik etmenin önemine dikkat çekiyor ve tedavi sürecinin bu doğrultuda gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Diş etinde görülen morumsu-kahverengi renklenmelerin özellikle koyu tenli bireylerde ve sigara içen bireylerde görülebilen bir estetik problem olabildiğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Süleyman Emre Meşeli, bu tip renklenmelerin nadiren de olsa bazı hastalıkların da ön belirtisi olabileceğine dikkat çekerek, "Diş eti renklenmelerinin görülebileceği bu hastalıklar arasında metal zehirlenmeleri, bazı böbrek ve gastroinstestinal sistem hastalıkları yer almaktadır. Melanoma adı verilen ağız kanserlerinde de diş etinde kahverengi-morumsu renklenmeler gözlenebilir" dedi.

ÖNCE ETKENİN TESPİTİ ARDINDAN ESTETİK
Diş eti renklenmelerinin tedavisinde öncelik etkenin ne olduğunu bulmanın önem arz ettiğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Süleyman Emre Meşeli, estetik amaçlı tedavinin gerekirse ötelenebileceğinin altını çizerek, "Eğer bu renklenme başka hastalıkların ön belirtisi olarak karşımıza çıkıyorsa, hastaları tıp doktorlarıyla iletişime geçmeleri yönünde bilgilendirerek diş etindeki estetik problemin çözümüne daha sonra geçmekteyiz."
Tüm bu bilgiler ışığında estetik bir problem olarak karşımıza çıkan diş eti renklenmelerinin birçok sebebi olabileceğinin akılda tutulması gerektiğine vurgu yaparken, "Bu sebeple diş etinde renklenme olan kişiler, diş eti hastalıkları uzmanı ile temasa geçerek sebebine dair mutlaka bilgi almalıdır" dedi.

TEDAVİ
Diş eti renklenmelerinin tedavisinin sahanın cerrahi olarak uzaklaştırılması şeklinde yapıldığını kaydeden Yrd. Doç. Dr. Süleyman Emre Meşeli, tedavide bisturilerden faydalanıldığı gibi gelişen teknolojinin ışığında lazer cihazlarının kullanılarak lokal anestezi ile de tedavi yapılabildiği bilgisini paylaştı. Yrd. Doç. Dr. Meşeli, sigara kullanan bireylerde, uzaklaştırılan renklenmiş dokuların kullanılan sigara miktarıyla ilişkili olarak tekrar renklenebildiğine dikkat çekti.

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