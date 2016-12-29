29.12.2016 11:41 Diriliş kampına gençler akın etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Diriliş Kampı, gençlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Diriliş Kampı, gençlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı olan kentin zirvesi Aytepe Diriliş Kampı, gençlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Gençler, Diriliş Kampı'nda bir yandan spor yaparken, bir yandan kış mevsiminin ve karın tadını çıkarıyor. Birlik ve beraberliğin en güzel fotoğraflarının verildiği kamp, Kocaeli'nin cazibe merkezleri arasındaki yerini almaya başladı. Kocaeli'nin çeşitli okullarından gelen onlarca genç, Diriliş ve Aytepe kamplarında muhteşem bir hafta sonu geçirdi. Diriliş 2 Kampı 227 erkek öğrenciye ev sahipliği yaparken, Aytepe Kampı ise 90 kız öğrenciyi ağırladı. Böylece Diriliş Kampı, hafta sonunda 317 genci ağırlamış oldu. Kız öğrenciler kampta kaldıkları süre içinde ayrıca atölye çalışmaları da gerçekleştirdi. El becerilerini ortaya koyan kız öğrenciler, yaptıkları ürünleri Aytepe Kampı'na hediye ederek, arkalarında anlamlı bir hatıra bıraktı.

