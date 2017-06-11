'Diriliş Ertuğrul' oyuncularına büyük ilgi

Sevilen dizi Diriliş Ertuğrul'un oyuncuları Bamsı, Aliyar ve Aslıhan, Esenler Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Sevilen dizi Diriliş Ertuğrul'un oyuncuları Bamsı, Aliyar ve Aslıhan, Esenler Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Esenler Belediyesi'nin, "Ramazan Birlikte İyiliktir" sloganıyla Esenler Dörtyol Meydanı'nda düzenlediği etkinlikler kapsamındaki söyleşiye Diriliş Ertuğrul'un oyuncuları katıldı. Dizide "Bamsı" karakterini canlandıran Nurettin Sönmez, "Aliyar" karakterini canlandıran Cem Uçan ve "Aslıhan" karakterini canlandıran Gülsim İlhan Ali, Esenlerlilerle bir araya gelerek onların dizi ile ilgili sorularına cevap verdi. Kısa birer konuşma yapan oyuncular, daha sonra vatandaşlardan gelen dizi ve özel hayatlarıyla ilgili sorulara cevaplar verdi.

(Serdal Altıntepe / İHA)