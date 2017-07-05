Fenerbahçe'nin Fransa'nın Monaco takımından kadrosuna kattığı Nabil Dirar, Türkiye'ye geldi.

Fenerbahçe'nin Fransa'nın Monaco takımından kadrosuna kattığı Nabil Dirar, Türkiye'ye geldi.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Faslı futbolcu Nabil Dirar, Atatürk Havaalanı'ndan Türkiye'ye sessiz, sedasız Türkiye'ye giriş yaptı. Havaalanı dış hatlar terminalinden çıkış yapan yıldız futbolcu, daha sonra özel aracıyla ayrıldı. Dirar'ı karşılamaya kulüpten birilerinin gelmediği gözlendi.

Nabil Dirar, Fenerbahçe ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

(Oğuzhan Ort - Bora Akyol/İHA)