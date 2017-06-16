Dirar, Fenerbahçe'ye karşı 2 asist yapmıştı

Fenerbahçe'nin Monaco'dan transfer ettiği Nabil Dirar, sezon başında sarı-lacivertli takıma karşı Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçlarında 2 mücadelede de forma giymişti. Dirar, Monaco'nun sahasında 3-1 kazandığı karşılaşmada 2 asist yaparak takımının turu geçmesinde önemli bir rol oynamıştı.

Fenerbahçe'nin Monaco'dan transfer ettiği Nabil Dirar, sezon başında sarı-lacivertli takıma karşı Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçlarında 2 mücadelede de forma giymişti. Dirar, Monaco'nun sahasında 3-1 kazandığı karşılaşmada 2 asist yaparak takımının turu geçmesinde önemli bir rol oynamıştı.

Monaco ile Fransa Ligue 1'de şampiyonluğa ulaşan, Şampiyonlar Ligi'nde de yarı finale yükselme başarısı gösteren Nabil Dirar, geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'ye karşı 2 maçta da forma giymişti. Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde Fenerbahçe karşısında sahaya çıkan Dirar, Kadıköy'de sarı-lacivertli takımın 2-1 kazandığı mücadelede 76 dakika sahada kalmıştı. Faslı futbolcu, Monaco'nun sahasında 3-1 kazandığı ve turu geçtiği karşılaşmada ise 90 dakika oynamış, Falcao ve Germain'in attığı gollerin de asistini yapmıştı. Dirar'ın bu sezon çok sayıda maç kaçırmasının sebebi ise, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk grup maçı olan Tottenham mücadelesinin 5. dakikasında yaşadığı sakatlık oldu.



SAKATLIK NEDENİYLE SAHALARDAN UZAK KALDI

Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim'in kadrodaki önemli isimlerinden olan Dirar, Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığı sakatlık nedeniyle formasından uzun süre ayrı kaldı. Dirar'ın ligde fazla forma şansı bulamamasının bir diğer sebebi de, Fas Milli Takımı'yla birlikte Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etmesiydi. Bu sezon Ligue 1'de 18 karşılaşmada 864 dakika forma giydi. Dirar bu maçlarda 1 gol atarken 3 de asist yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkan Monaco'da Dirar, 7 Devler Ligi mücadelesinde 234 dakika oynadı.



HEM SAĞDA HEM SOLDA OYNAYABİLİYOR

Belçika'nın Saint Gilloise Kulübü'nde profesyonel olduktan sonra Diegen Sport'a transfer olan Dirar, burada 2 yıl forma giydikten sonra Westerlo'ya transfer oldu. Westerlo'daki 2 sezonluk performansının ardından Belçika'nın önemli ekiplerinden Club Brugge'a transfer olan 31 yaşındaki futbolcu, 2011-2012 sezonunun ara transfer döneminde Monaco'ya gitti. Fas Milli Takımı'nın formasını 25 kez giyen ve 2 gol atan Dirar'ın, aynı zamanda Belçika vatandaşlığı da bulunuyor. Asıl mevkisi sağ kanat olan 31 yaşındaki oyuncu, aynı zamanda sol kanat ve sağ bekte de oynayabiliyor.

(Bozhan Memiş/İHA)