Diplomatlar Cenevre konusunda hemfikir

Rus ve Suriyeli diplomatlar, Cenevre görüşmelerinin devam etmesi konusunda mutabık kalındığını duyurdu.
Rus ve Suriyeli diplomatlar, Cenevre görüşmelerinin devam etmesi konusunda mutabık kalındığını duyurdu. Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Beşar Caferi ve Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Gennady Gatilov bugün Cenevre'de bir araya geldi. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Rusya'nın, Suriye hükümetiyle yakın işbirliğine devam edeceği aktarıldı. Açıklamada, "Gatilov ve Beşar Caferi, Suriye müzakereleri konusunda yakın işbirliğinin devam etmesi noktasında mutabık" denildi.
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