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Dink davasında 51 isim tanık olarak dinlenecek
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Dink davasında 51 isim tanık olarak dinlenecek

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada, aralarında eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ile eski emniyet müdürleri Hanefi Avcı ve Emin Arslan'ın da bulunduğu 51 kişinin tanık olarak dinlenmesine karar verildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada, aralarında eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ile eski emniyet müdürleri Hanefi Avcı ve Emin Arslan'ın da bulunduğu 51 kişinin tanık olarak dinlenmesine karar verildi.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin görülmesine devam edildi. Pazartesi günü İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube müdürü Ali Fuat Yılmazer'in savunmasıyla başlayan duruşma, bugün akşam saatlerinde sona erdi.
Mahkeme ara kararında dönemin İstanbul Valisi - eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ile eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan, eski emniyet müdürleri Hanefi Avcı, Selim Kutkan, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan istihbarat Dairesi eski Başkan Yardımcıları Ayhan Falakalı ve Recep Güven ile gazeteci Nedim Şener'in de arasında bulunduğu 51 kişinin tanık olarak dinlenmesine karar verdi.
Hrant Dink cinayette ihmali bulunduğu gerekçesi ile Dink ailesi, Muammer Güler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Ancak İçişleri Bakanlığı Güler hakkında soruşturma izni vermemiş, hem Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı hem de Dink ailesi buna itiraz etmişti. Bu itiraz henüz karara bağlanmadı.

"BEŞİR ATALAY VE ABDÜLKADİR AKSU'NUN DİNLENMESİ TALEBİ DAHA SONRA DEĞERLENDİRİLECEK"
Mahkeme ayrıca davanın sanıklarından eski İstanbul İl Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın avukatının eski İçişleri Bakanları Abdülkadir Aksu, Beşir Atalay ile eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin'in tanık olarak dinlenmesine ilişkin talebinin ise daha sonra değerlendirilmesini kararlaştırdı.
Tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Emekli'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, sanıklar Ahmet İskender, Coşgun Çakar, Yunus Yazar, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahan, Mehmet Akif Yılmaz ve Yılmaz Angın hakkındaki yakalama emrinin infazının beklenmesine hükmetti.

"DÖNEMİN İÇİŞLERİ BAKANI'NIN BAŞKANLIĞINDAKİ TOPLANTIYA KİMLER KATILMIŞTI?"
Mahkeme, Trabzon'da 10 Şubat 2006 tarihinde dönemin İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu başkanlığında yapılan Trabzon, Artvin, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Ordu illeri valileri ile İl emniyet müdürleri ve Jandarma Komutanlıklarının katıldıkları belirtilen toplantının ne amaçla yapıldığı, kimlerin katıldığı, toplantıda alınan kararların içeriği konusunda oluşturulmuş bir karar evrakı varsa bunun İçişleri Bakanlığı'ndan istenmesine karar verdi.
Bir sonraki oturuma tutuklu sanık Ali Fuat Yılmazer'in ifadesinin alınmasına devam edilerek başlanmasına karar veren mahkeme duruşmayı 6 Şubat 2017 tarihine erteledi.



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