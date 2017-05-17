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Dinamitle eski sevgilisinin evini patlattı: 2 ölü
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Dinamitle eski sevgilisinin evini patlattı: 2 ölü

Antalya'da eski madenci, gönül ilişkisi yaşadığı kadının evini, hazırladığı dinamitle patlattı. Patlamada şahıs ve kadın hayatını kaybetti.

Antalya'da eski madenci, gönül ilişkisi yaşadığı kadının evini, hazırladığı dinamitle patlattı. Patlamada şahıs ve kadın hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Mustafa Alper (49) bugün sabah saat 05.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi TOKİ konutlarında 4 katlı bir binanın 3'üncü katında yaşayan Nurcan Demiröz'ün (52) yanına geldi. Eski madenci olduğu öğrenilen Alper daha önce gönül ilişkisi yaşadığı ve eğlence merkezlerinde çalışan Demiröz ile evin kapısında konuşmaya başladı. Komşuların ifadesine göre Demiröz'le tartışan Alper, kadın kapıyı kapattığı sırada, hazırladığı dinamiti patlattı. Olayda Alper ve Demiröz hayatını kaybetti. Patlamanın etkisiyle evde ve alt ve üst katlardaki dairelerde hasar meydana geldi.

"BİNADAN NASIL ÇIKTIĞIMI HATIRLAMIYORUM"
Olayın ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler binanın çevresine emniyet şeridi çekerek inceleme yaptı. İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.
Polisin olay yerinde çalışmaları devam ederken Nurcan Demiröz'ün üst komşusu Cemile Tunç, "5.30 gibi bir patlama oldu biz gök gürültüsü zannettik" dedi. Komşu Rahime Yılmaz da, "Saat 5 gibi bir kavga vardı. Zaten alışkındık onların kavgalarına. Önemsemedik. Yatıyorduk, bir anda kapımın göbeği içeri düştü. Baktım her yerde duman vardı. Kopuk bacağın üzerine bastım. Binadan nasıl çıktığımı hatırlamıyorum. Bunlar karı koca değil sevgililer" ifadelerini kaydetti.
Yaşar Çatalkaya ise "Büyük bir patlama oldu. Hemen dışarı çıktık her yerde duman vardı. İnerken baktık alt dairede patlama olmuş. Hemen içeri girdim daireye yıkılan eşyaların altında biri var mı diye baktım. Ama bir şey bulamadım. O anda komşular geldi, koridorda ayak var. Odada değil patlama girişte. Koridorda görünüyor. 3 kat da etkileniyor. Yaklaşık 4 yıldır burada yaşıyorlar" diye konuştu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Antalya Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada ise, "17 Mayıs günü saat 05.30 sıralarında ilimiz Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mevkiinde bulunan Toki konutlarının üçüncü katındaki bir ikamette meydana gelen patlama sonucunda 1 bayan ve 1 erkek olmak üzere 2 şahıs olay yerinde ölmüştür. Olayla ve olay yeri ile ilgili olarak uzman ekiplerce gerekli inceleme ve araştırmalar sürdürülmekte olup, ilk belirlemelere göre ölen şahıslardan erkek olanın 1968 Konya Taşkent nüfusuna kayıtlı M.A., bayanın ise 1973 Afyon Dinar nüfusuna kayıtlı N.D. olduğu, iki şahıs arasında geçmişe dayalı duygusal ilişki ve irtibatlarının bulunduğu, aralarında çıkan ve sebebi bilinmeyen bir tartışma sonrasında M.A. isimli şahsın sabah 05.30 sıralarında bayanın ikametinin kapısına geldiği ve içeriye girmek için zorladığı, bu esnada sebebi henüz belirlenemeyen bir patlama neticesinde 2 şahsın da olay yerinde öldüğü anlaşılmıştır" denildi.
Her iki şahsın da herhangi bir terör örgütü ile bağlantılarının olmadığı belirlendiği bildirilen açıklamada, "Patlamanın bir terör boyutunun bulunmadığı, M.A. isimli şahsın 'uyuşturucu madde satmak ve fuhuşa teşvik ve aracılık' suçlarından GBT kaydının olduğu, N.D. isimli bayanın ise eğlence mekanlarında çalıştığı tespit edilmiş olup olayla ilgili soruşturma Asayiş Şube Müdürlüğünce çok yönlü olarak sürdürülmektedir" ifadeleri kaydedildi.
(İsa Akar - Harun Erdoğdu/İHA)

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