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Dimdik durdular
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Dimdik durdular

Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı harekatında şehit düşen Bordo Bereli Astsubay Furkan Yavaş, DNA testinin yapılmasının ardından İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin ailesi tören boyunca dimdik durdu.

Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı harekatında şehit düşen Bordo Bereli Astsubay Furkan Yavaş, DNA testinin yapılmasının ardından İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin ailesi tören boyunca dimdik durdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu ile birlikte El Bab'ta yürüttüğü Fırat Kalkanı harekatında, geçtiğimiz 22 Aralık'da terör örgütü DAEŞ ile çıkan çatışmada 16 asker şehit olmuştu. Şehit olanların arasında Bordo Bereli Astsubay Üstçavuş Furkan Yavaş da bulunuyordu. Şehit Yavaş'ın cenazesinin tam teşhisi için şehidin babası emekli özel harekat polisi Süleyman Sırrı Yavaş'dan kan örneği alındı. Teşhisin ardından bekar olan şehidin cenazesi, Gaziantep'deki yoğun sis nedeniyle bir gün gecikmeli olarak uçakla İzmir'e getirildi.

ŞEHİT AİLESİ CENAZEDE DİMDİK DURDU
Bordo bereli Astsubay Kıdemli Üstçavuş Furkan Yavaş için Gaziemir Gülhane Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Emekli özel harekat polisi baba Süleyman Sırrı Yavaş, oğlunun cenazesi başında askerler ile nöbet tuttu. Acılı anne Zeynep Yavaş ise oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna son defa dokunup öptü. Şehidin kız kardeşi Nisa Garipoğlu ise ağabeyinin askeri parkasını giyerek başına da bordo beresini taktı. Nisa Garipoğlu, ağabeyinin fotoğrafını taşıyıp uzun süre sevgiyle baktı. Acılı kardeş, ağabeyinin tabutuna da yıllardır giydiği bordo beresini koyup son defa öptü. Törende şehidin annesi Zeynep ve baba Süleyman Sırrı Yavaş ve kardeşi Nisa Garipoğlu, yan yana gelip ele ele tutuşarak birliktelik mesajı verdi. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Furkan Yavaş'ın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan namazın ardından Kadifekale Şehitliğine defnedildi.
Cenaze namazına İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Abdullah Recep, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti ve CHP İzmir Milletvekilleri, askeri erkan ve yaklaşık 2 bin İzmirli katıldı.
(Atakan Şen - Halil Karahan- Ali Gözeten/İHA)
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