Dilovası'nda haddehanede patlama: 1 ölü 15 yaralı

KOCAELİ'de bir fabrikada büyük bir patlama meydana geldi. Dilovasındaki bir fabrikada meydana gelen patlama ölü ve çok sayıda yaralı işçi olduğu öğrenildi.

Patlamanın Dilovası Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada olduğu bildiriliyor. Patlamanın haddecilik işinde kullanılan bir kazanın fazla sıcaktan dolayı patlaması sonucu meydana geldiği söyleniyor.

CAN KAYBI VE YARALILAR VAR

Fabrikadaki can kaybına ilişkin çelişkiler bilgiler geliyor. Patlamada 15 işçinin yaralandığı bildirilirken ölü sayısı bazı kaynaklara göre 1 bazılarına göre ise 4 olarak duyuruldu. Anadolu Ajansı ise patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğünü 15 yaralı olduğunu bildirdi.

ÇELİK İŞİ YAPAN FABRİKADA OLDU

Patlamanın meydana geldiği işletmenin OSB 4. kısımdaki Sıddık Kardeşler Çelik isimli fabrika olduğu öğrenildi. Patlamada yaralanan işçiler Darıca Farabi Devlet Hastanesine kaldırılırken itfaiye ekipleri olay yerinde kurtarma çalışmaları yapıyor.