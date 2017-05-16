Dilge'nin öldüğü yerde keşif

İstanbul Kartal'da yolun karşısına geçmek isteyen Dilge Şen'e çarparak ölümüne arkadaşının da yaralanmasına neden olan taksici Mesut Yılmaz'a olay yerinde keşif yaptırıldı.

İstanbul Kartal'da yolun karşısına geçmek isteyen Dilge Şen'e çarparak ölümüne arkadaşının da yaralanmasına neden olan taksici Mesut Yılmaz'a olay yerinde keşif yaptırıldı.

Kartal'da arkadaşıyla yolun karşısına geçmek isteyen 29 yaşındaki kimyager Dilge Şen'in ölümüne arkadaşı Cevahir Gençoğlu'n da yaralanmasına sebep olan taksici Mesut Yılmaz'a olay yerinde keşif yaptırıldı. Kartal'da 17 Aralık günü arkadaşıyla sahilde bir süre vakit geçiren Dilge Şen, daha sonra yanında bulunan kadın arkadaşı Cevahir Gençoğlu ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışırken hızla gelen Mesut Yılmaz kullandığı taksi iki arkadaşa çarptı.



KAZADAN 5 GÜN SONRA YAKALANDI

Çarpmanın şiddetiyle iki arkadaş savruldu. Kaza sonrasında taksi sürücüsü Mesut Yılmaz, olay yerinden kaçtı. Dilge Şen ve Cevahir Gençoğlu hemen olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak durumu ağır olan Şen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bölgede bulunan MOBESE kameralarını inceleyen polis ekipleri plakasını tespit ettikleri Mesut Yılmaz'ı kazadan 5 gün sonra yakaladı.



OLAY YERİNDE KEŞİF YAPTIRILDI

Adliyeye sevk edilen Yılmaz tutuklandı. Hakkında iddianamede hazırlanan ve Anadolu Adliyesi'nde 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaya başlanan sürücü Mesut Yılmaz için kazayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda kazanın olduğu yerin trafik ışıklarına 77 metre olduğu belirtilirken Dilge Şen'in ailesinin aradaki mesafenin daha fazla olduğuna itiraz etmesi nedeniyle Yılmaz'a olay yerinde keşif yaptırıldı. Tutuklu sanık olay yerine cezaevi aracıyla getirilirken davaya bakan kadın hakim görüntü almak isteyen basın mensuplarına izin vermedi. Yapılan keşifte olay gecesi kazaya müdahale eden polis ekiplerinin de bilgisine başvuruldu.



"ÇOCUĞUMU ÖNÜNE ALIP KATLEDİYOR"

Yapılan keşif sonrasında açıklama yapan Dilge Şen'in babası Aydın Şen, "Arkadaşını çimlere kadar savuruyor benim çocuğumu da önüne alıp katlediyor. Sonra da 50 metre geride yolun ortasında vurdum diyor. Gördü tanıkları ve polis bizim haklı olduğumuzu tescilledi. Bundan sonraki yargının işi en azından ceza alırsa yüreğimiz rahatlar başkaları aynı acıyı yaşamasın. Evlat acısını Allah kimseye vermesin" diye konuştu.



"ZENGİN DEĞİLİM Kİ PARA VEREYİM..."

Tutuklu eşine destek olmak amacıyla olay yerine gelen Mesut Yılmaz'ın eşi Feride Yılmaz, "Bilirkişi raporumuza itiraz ediyorlar. Neden kaza olduğu yeri değil de aracı park ettiği yeri ölçüyorlar. 100 metreyi aşarsa beyim suçlu duruma düşüyor. Bilirkişi raporunda 75 metre çıkıyor. Bu bilirkişi babamın oğlu değil. Zengin değilim ki para vereyim bunu böyle yaz diyeyim. Kameraları incelediler ona göre rapor çıkardılar. Tamam itiraz etme hakları var. İçeride ne kadar yatırabilirsek kar diyorlar. Aile için çok üzüldüm. Adam şoka girmiş kaçmış" şeklinde konuştu.

(Mustafa Bakırhan - Mustafa Biçer / İHA)