'Dilenenlerin çoğu Suriyeli değil, kendi vatandaşımız'

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul'da yaşayan Suriyeliler ile ilgili ciddi bir sorun olmadığını belirterek, "Sokaklardaki dilencilerin çoğu, sığınmacılar değil; aslında kendi vatandaşımız olduğunu sonradan gördük" dedi.

TGRT Haber yayınına katılan İstanbul Valisi Vasip Şahin, önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul'un turizm potansiyelinin büyük olduğunu vurgulayan Şahin, "İstanbul'da deniz-güneş turizmi değil, daha çok kongre ve kültür turizmi gerçekleştiriliyor. İstanbul, önceki yıl 13 milyon turist ağırladı. Ama İstanbul'un kapasitesi bunun çok üzerinde. İstanbul kısa dönemde en az 30 milyon turist rakamını yakalamalı. Bunun için de çalışmalar yapıyoruz. Dünyanın en iyi kongre merkezleri İstanbul'da bulunuyor. Bu neden ile 500 ve üzeri delege sayısıyla İstanbul, geçen yıla kadar dünyanın bir numarası konumundaydı. Ancak her dönemde, normal kongre turizminde ise hep ilk 10 içindeydik; bazen 6'ncı, kimi zaman 8'inci... Türkiye'nin 17'nci büyük ekonomi olduğunu düşünürsek, aslında ilk 10'da olmak genel ortalamanın da üzerinde olduğumuzu gösteriyor. 3. Havaalanı ile İstanbul'un turizmi daha büyük bir ivme kazanacak. Tatil için İstanbul'u tercih edenlerin kapasitesini mevcut iki havalimanı tam doluluk ile karşılayamıyordu. 3. Köprü, Marmaray, Avrasya gibi altyapı projeleri ile bundan sonra İstanbul'un önü daha da açık" diye konuştu.+



"İSTANBUL EN AZ DÜNYA METROPOLLERİ KADAR GÜVENLİ"

Vali Şahin, İstanbul'un güvenli bir şehir olduğunu belirterek, "İstanbul, İstanbul'dan ibaret değil. Türkiye'nin genel durumu da buna dahildir. Etrafımızdaki ülkelerin de çok ciddi iç sorunları var. Dolayısıyla sizin etrafınızda ateş yanıyorsa, ateş size sirayet etmese bile onun dumanı, gürültüsü, huzursuzluğu da bulaşıyor. Türkiye ve İstanbul'daki son birkaç yıllık olaylar da bunların kaçınılmaz tezahürleridir. İstanbul'da güvenlik anlamında bütün tedbirleri en üst seviyelerde alıyoruz. Bildiğimiz, gördüğümüz her tehdit karşısında tedbir almaya çalışıyoruz. Bütün eksikleri tamamlıyoruz. Ama takdir edersiniz ki; terör asimetrik bir faaliyet. Nereden, ne zaman, ne şekilde ortaya çıkacağı kestirilemiyor. Terör, çok haince çok kalleşçe yöntemler kullanan bir olgu maalesef ve dünyanın her tarafında karşımıza çıkıyor. İstanbul en az, dünyanın diğer metropolleri kadar güvenlidir" değerlendirmesini yaptı.



"DİLENENLER SURİYELİLER DEĞİL, KENDİ VATANDAŞLARIMIZ"

İstanbul'daki Suriyeliler'in sorunlarından bahseden Vasip Şahin, "Türkiye genelinde Suriyeliler, 3 milyon kadar. İstanbul'da ise bu rakam, kayıtlı olarak 600 bin civarında. İstanbul'da yeme, içme, eğitim, barınma ve emniyet hakları azami derecede karşılanıyor. Fakire, yolda kalmışa, ihtiyaç halinde olana, zayıf düşmüşe her zaman kucak açmış bir devletimiz var; bugün de o hasletler ile varlığını sürdürüyor. İstanbul'da Suriyeliler ile ilgili ciddi sorunlar yok. Sokaklardaki dilencilerin çoğu, sığınmacılar değil; aslında kendi vatandaşımız olduğunu sonradan gördük. Sokaklarda insanı rahatsız eden, kötü görüntüler oluşturan, suça karışanların mültecilerin sayısı, en fazla 10 bindir. Oysa İstanbul'da 600 bin sığınmacı yaşıyor. Dolayısıyla, başkalarının yaptıkları kötülüklerden Suriyeliler hakkında kanaat oluşturmayalım. Biz devlet olarak onlara kucak açtık, onlar da bu güzellikler içinde yaşıyor" açıklamasında bulundu.