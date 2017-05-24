Dilencinin üzerinden 880 lira çıktı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından yakalanan bir dilencinin üzerinden çıkan 880 lira görenleri şaşkına çevirdi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından yakalanan bir dilencinin üzerinden çıkan 880 lira görenleri şaşkına çevirdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı halkın duygularını istismar ederek haksız kazanç sağlamaya çalışan dilencilere yönelik denetimlerini artırdı. Şanlıurfa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan denetimde yakalanan bir dilenciyi Zabıta Merkezine götüren ekipler yaptıkları üst aramasında 880 TL buldu. 40 yaşlarındaki erkek dilencinin üzerinden çıkan 880 TL'ye tutanak karşılığı el konuldu. El konulan para belediyeye gelir olarak kaydedildi. Vatandaşlara seslenen yetkililer ise halkın duygularını istismar ederek haksız kazanç sağlayan dilencilere para vermemelerini istedi.
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