Dilencinin üzerinden 3 bin 390 lira para çıktı

Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların merhamet duygularını sömüren dilencilere karşı önlemlerini artırdı. Zabıta ekiplerinin yaptığı kontrollerde, dilencilik yapan A.İ.'nin üzerinden çıkan 3 bin 390 lira para herkesi şaşırttı.

Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların merhamet duygularını sömüren dilencilere karşı önlemlerini artırdı. Zabıta ekiplerinin yaptığı kontrollerde, dilencilik yapan A.İ.'nin üzerinden çıkan 3 bin 390 lira para herkesi şaşırttı.

Ana cadde ve bulvarlarda, trafik ışıklarında ve cami önlerinde dilencilere yönelik operasyonlarını sürdüren Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların şikayeti üzerine Turgut Özal Bulvarında uygulama yaptı. Herhangi bir mağduriyeti olmadığı halde, esnaftan ve yolda yürüyen vatandaşlardan para isteyen A.İ.'yi takibe alan zabıta ekipleri, gereken tespitleri yaptıktan sonra şahsı durdurup, üst araması yaptı. Zabıtalar, A.İ.'nin şalvarındaki gizli cepte 3 bin 390 lira 70 kuruş para ele geçirdi. Kabahatler Kanunu'na göre dilencilik yapan şahsa 50 lira para cezası kesen zabıtalar, tutanak düzenleyerek ele geçirilen paraya el koydu.

Zabıta Daire Başkanlığı Denetim Şube Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların iyi niyetini suistimal eden, kavşaklarda, caddelerde ve bulvarlarda sürücüleri rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren dilencilere yönelik operasyonların devam edeceğini belirtip, duygu sömürüsü yapan bu kişilere para verilmemesi için vatandaşları uyardı.

