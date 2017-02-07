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Dilek Öcalan serbest bırakıldı
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Dilek Öcalan serbest bırakıldı

HDP Milletvekili Dilek Öcalan, Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle talimatla ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

HDP Milletvekili Dilek Öcalan, Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle talimatla ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
İfadesinin alınmasının ardından açıklama yapan Öcalan, "Kadın milletvekiline yapılan bu tutumu kabul etmiyorum. Benim suçlandığım nokta siyasi faaliyetlerimdir, bunu kabul etmemi asla bekleyemezler" şeklinde konuştu.
HDP Milletvekili Osman Baydemir ise destek olmak için Dilek Öcalan ile birlikte geldi. Öcalan'ın ardından açıklama yapan Baydemir, "Gün boyu vekilime eşlik ettim. Bizler milletin vekili olmakla suçlanıyoruz. Siyaset yapmakla siyasi değerlendirmelerde bulunmakla suçlanıyoruz" dedi.
(Ufuk Kıvık/İHA)
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