Şanlıurfa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya katılmadığı için hakkında 'zorla getirme' kararı çıkartılan HDP Milletvekili Dilek Öcalan, havalimanında polis ekiplerince gözaltına alındı. Öcalan daha sonra serbest bırakıldı.

MİLANO'YA GİDİYORDU

5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Öcalan, İtalya'nın Milano kentine gitmek üzere bulunduğu Atatürk Havalimanı'nda hakkında yakalama kararı bulunduğu gerekçesiyle polisler tarafından gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, serbest bırakıldı.