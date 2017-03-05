Dilek Öcalan'ın da katıldığı izinsiz gösteriye polis müdahalesi

PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan'ın da katıldığı izinsiz eyleme polis müdahale etti. 21 kişi gözaltına alındı.

PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan'ın da katıldığı izinsiz eyleme polis müdahale etti. 21 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Dünya Kadınlar Günü Ses Sendikası Şanlıurfa şubesinde bir araya gelen bir grup kadın izinsiz gösteri yapmak istedi. Polis, HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan'ın da katıldığı gösterinin izinsiz olduğunu belirterek, eylemcilerin dağılmasını istedi. Uyarılara rağmen gösteriye devam eden kadın eylemcilere polis müdahale etti. Polis ekipleri, toplam 21 eylemciyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanların arasında Dilek Öcalan'ın bulunmadığı öğrenildi.

