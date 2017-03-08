Dilek Doğan'ın ölümüne ilişkin görülen davanın ertelenmesinin ardından açıklama yapan Doğan ailesi, savcının 6 yıl hapis talebine tepki gösterdi. Açıklamanın sona ermesinin ardından Dilek Doğan'ın ağabeyi gözaltına alındı. İstanbul Sarıyer'de DHKP-C'ye yönelik terör operasyonu sırasında baskın yapılan bir evde yaralanan ve kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybeden Dilek Doğan'ın ölümüne ilişkin davanın 6'ıncı duruşmasının sona ermesinin ardından Doğan ailesi basın açıklaması yaptı.

Dilek Doğan'ın ölümüne ilişkin görülen davanın ertelenmesinin ardından açıklama yapan Doğan ailesi, savcının 6 yıl hapis talebine tepki gösterdi. Açıklamanın sona ermesinin ardından Dilek Doğan'ın ağabeyi gözaltına alındı. İstanbul Sarıyer'de DHKP-C'ye yönelik terör operasyonu sırasında baskın yapılan bir evde yaralanan ve kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybeden Dilek Doğan'ın ölümüne ilişkin davanın 6'ıncı duruşmasının sona ermesinin ardından Doğan ailesi basın açıklaması yaptı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın önündeki meydanda yoğun güvenlik önlemi altında yapılan basın açıklamasında aile, iddianamede 26 yıla kadar hapsi istenen sanık için bugünkü duruşmada 6 yıla kadar hapis talep eden cumhuriyet savcısının mütalaasına tepki gösterdi.

Açıklama sırasında duygulanan Dilek Doğan'ın annesi Aysel Doğan, "Kızımı hiçe saydılar. Sanığı sadece ilk duruşmada gördük, bir daha hiç gelmedi. Bir adalet olur mu acaba?" dedi.

Baba Metin Doğan savcının ceza istemine tepki göstererek, "Bir gün gelecek halkın adaleti durumu çok güzel değerlendirecek ve görecek" ifadelerini kullandı.

Ailenin avukatlarından Oya Aslan ise "Savcı, olası kastın dahi gerçekleşmediğini, olayın taksirle gerçekleştiğini söylüyor. Taksir 2 yıl ile 6 yıl arasında bir cezayı öngörüyor. Kesinlik verilen mütalaanın dosyaya ve mevcut duruma uygun olduğunu söyleyemeyiz. Gelecek hafta 17 Mart'ta görülecek duruşma. Karar çıkacak" şeklinde konuştu.

Açıklamadan sonra Doğan ailesi ve desteğe gelen yakınları olaysız dağıldı. Grup metrobüs üst geçidine doğru yürürken, Dilek Doğan'ın ağabeyi Emrah Doğan gözaltına alındı. Kısa bir tartışmanın ardından, Emrah Doğan polis aracına bindirildi. Emrah Doğan'ın Anadolu Adliyesi'ndeki bir dosyası nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunduğu iddia edildi.

(Başak Akbulut /İHA)