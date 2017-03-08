Dilek Doğan davasında mütalaa açıklandı

DHKP-C operasyonunda hayatını kaybeden Dilek Doğan davasında esasa dair mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık polis memuru Y.M.'nin 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

DHKP-C operasyonunda hayatını kaybeden Dilek Doğan davasında esasa dair mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık polis memuru Y.M.'nin 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon sırasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Dilek Doğan davasında duruşma savcısı esasa dair görüşünü açıkladı.

İstanbul 12'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada mütalaa veren Cumhuriyet Savcısı, tutuksuz sanık polis memuru Y.M.'nin 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasına karar verilmesini talep etti.

