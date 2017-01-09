09.01.2017 16:26 Dilay Gül'ün katil zanlısının yargılanmasına devam edildi

Bolu'nun Gerede ilçesinde 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Dilay Gül'ü bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Uğur Aydemir'in yargılanmasına devam edildi. Katil zanlısı, 'Olayın nasıl olduğunu hatırlamıyorum' dedi. Dilay Gül'ün annesi Tülay Tuncel ise, 'Uğursuz, canımı aldın' diyerek feryat etti. Bolu'nun Gerede ilçesinde 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Dilay Gül'ü bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Uğur Aydemir'in yargılanmasına devam edildi. Katil zanlısı, "Olayın nasıl olduğunu hatırlamıyorum" dedi. Dilay Gül'ün annesi Tülay Tuncel ise, "Uğursuz, canımı aldın" diyerek feryat etti.



13 Ekim 2015 tarihinde Bolu'nun Gerede ilçesinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gerede Meslek Yüksekokulu Kimya Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Dilay Gül, okuldan çıktıktan sonra akşam saatlerinde arkadaşlık isteğini reddettiği okul arkadaşı Uğur Aydemir tarafından bıçaklandı. 19 yerinden bıçaklanarak öldürülen Dilay Gül'ün katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Uğur Aydemir, duruşmaya gelerek ilk savunmasını yaptı. Olayı hatırlamadığını iddia eden Uğur Aydemir, "Olayın nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Sorunlarım vardı. 17 yaşından bu yana sorunlar yaşıyorum" diye konuştu.



Sanık avukatının savunma için ek süre talep etmesi üzerine duruşma ertelendi. Dilay'ın annesi Tülay Tuncer, sanık salondan çıkarılırken, "Uğursuz, canımı aldın, ahlaksız, utanmaz" diyerek tepki gösterdi.

