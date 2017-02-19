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'Diktatörler seçimle gelmez, darbeyle gelir'
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'Diktatörler seçimle gelmez, darbeyle gelir'

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 'Referandumdan sonra diktatörlük geleceğine dair iddialar var. Diktatörler seçimle gelmez, diktatörler darbeyle gelir. Bunlara kanmayın' dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Referandumdan sonra diktatörlük geleceğine dair iddialar var. Diktatörler seçimle gelmez, diktatörler darbeyle gelir. Bunlara kanmayın" dedi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi'ne katıldı. Kaya Termal Otel'de düzenlenen toplantıya Bakan Faruk Özlü'nün yanı sıra İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, AK Parti İl Başkanı Bülent Delican, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

"REFERANDUMUN İKİ ÖZÜ VAR"
Toplantıda konuşan Bakan Özlü, referandum süreci içerisinde olunduğunu ve referandumun iki esas özünü anlatarak, "Bu referandumda 'evet' çıkması halinde koalisyon dönemlerine son veriyoruz. Bir seçim olacak ve seçimde kazanan cumhurbaşkanı hükümeti kuracak. İkincisi tarihte gördüğümüz cumhurbaşkanı ve başbakan arasındaki anlaşmazlıklara son verecek olmasıdır. Bu referandumun en önemi çıktısı budur" dedi.

"DİKTATÖRLER DARBEYLE GELİR"
Anayasanın maddelerinin değişmesine yönelik bazı iddialar olduğunu belirten Bakan Özlü, "Birkaç iddia var 'referandumdan sonra diktatörlük gelecek' diye. Diktatörler seçimle gelmez, diktatörler darbeyle gelir. AK Parti 2002 yılında serbest seçimlerle geldi. Akabinde her 4 yılda devam eden seçimler yaşadık. Bunlar Türkiye'de düzenli şekilde yapıldı. Bir diktatörlük olsa seçime gidilir mi, buna kanmayın. Bir başka iddia da rejimin değişeceği. Rejim 1923'te değişti ve o zamandan beri cumhuriyetle idare ediliyoruz. Bunları anlatacağız ve İzmir'de de güzel bir sonuç çıkacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

"MUHALEFETİN YANLIŞ 'HAYIR' SÖYLEMLERİ KARŞILIK BULABİLİYOR"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar ise 16 Haziran'a kadar işlerinin hem kolay hem zor olduğunu belirterek, "Muhalefetin 'hayır' kampanyasında bir takım söylemler karşılık bulmuş gibi görünüyor. Bu karşılık bulan şeylerin yüzde 99.9'u yalan ve yanlış. Ben size bunların içinde doğru bilinen yanlış ya da yanlış bilinen doğrulardan örnek vermek istiyorum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile kazanımlar ne olacak? Türkiye tam demokrasi yolunda büyük adım atmaktadır. Yine halkın kendi kendini yönetebilmesi için tarihi bir fırsat elde edilmektedir. Rejim değişikliği olmadığı gibi rejime olan bağlılık artmaktadır. Bu bir rejim değişikliği değil hükümet sistemi değişikliğidir. Hayırcılara şunu sormalısınız; hayır demek kolaycılığını yaşamak yerine eğer siyasi parti mensubu iseniz, lütfen genel başkanınıza söyleyiniz, aday olsun. Bu yarışa girsin, çalışsın, seçim kazansın hatta cumhurbaşkanı olsun. Yalan yanlış bilgilerle ortalığı karıştırma peşindesiniz. Bu sistemde cumhurbaşkanının adı yazmıyor ki. Dolayısıyla oturduğunuz yerden yalan yanlış bilgilerle doğruları karalama hakkınız yok" şeklinde konuştu.
AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan da meclisteki oylamaya bütün partiler katılsa dahi referandum oylamasına yine gideceklerini, AK Parti'nin halkın sesine önem verdiğini dile getirdi.

TEK TEK REFERANDUM MADDELERİNİ ANLATTI
Rabia işareti yaparak kürsüye çıkan AK Parti İl Başkanı Bülent Delican ise "Allah'ın izniyle Anayasa'da ki bu çarpık sistemi de düzelteceğiz. Bu tarihi bir fırsat, milletvekillerimiz yıllarca uğraştılar. Meclis'te 60 maddede uzlaşıldı, sonra baktılar ki iş kötüye gidiyor gerçekten de vesayet anayasası değişiyor. Bugün 18 maddelik değişiklik, o gün 59 maddenin içinde var. Kendilerini inkar ediyorlar" ifadelerini kullandı.
Referandumda vatandaşa götürülecek olan 18 maddenin gerekliliği için bir kitapçık hazırladıklarını belirten ve maddeleri tek tek anlatan Delican, CHP'nin ise 'hayır' için çıkarttığı kitapçıkta 30 yalan yanlış madde ile kara propaganda yaptığını dile getirdi.
Bakan Faruk Özlü, toplantının ardından Ankara'ya hareket etmek üzere kentten ayrıldı.
(Mihrap Düzöz - Sinan Yeniçeri / İHA)

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