31.12.2016 08:38 Dikkuyruk Manyas Kuş Cenneti'ni sevdi

Nesli tehlike altında olan kuş türleri arasında yer alan dikkuyruk Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı'nı sevdi. Düzenli olarak Manyas Kuş Cenneti'nde kışlayan dikkuyruk türünden bu yıl Aralık ayı sayımlarında 7 bin 64 birey kaydedildi. Nesli tehlike altında olan kuş türleri arasında yer alan dikkuyruk Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı'nı sevdi. Düzenli olarak Manyas Kuş Cenneti'nde kışlayan dikkuyruk türünden bu yıl Aralık ayı sayımlarında 7 bin 64 birey kaydedildi.



IUCN (Uluslararası Doğa Koruma Birliği) Nesli Tehdit Altındaki Türler Kırmızı Listesi'ne göre tehdit altında olan dikkuyruk (Oxyura leucocephala) Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı'nda düzenli olarak kışlayan kuş türleri arasında yer alıyor.



Geçen Yıla Göre Yaklaşık 6 Kat Fazla Dikkuyruk Milli Parkta Kışlıyor



Dikkuyruk, Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı'na özellikle Aralık aylarında geliyor ve Ocak ayında farklı alanlara göç ediyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından geçen yıl Aralık ayında yapılan sayımlara göre bu Aralık'taki sayımlarda yaklaşık 6 kat fazla dikkuyruk Milli parkta kışlıyor. Bu Aralık'ta 7.064 bireyin sayıldığı Manyas Kuş Cenneti'nde geçen yıl bin 220, 2014'te 4 bin 500, 2012'de 3 bin 700, 2011'de 2 bin 161, 2010 yılında ise 454 dikkuyrukun sayımı yapılmıştı.



Manyas Kuş Cenneti'nde Sürpriz Misafir



Diğer yandan ülkemizde nadir olarak görülen Sibirya Kazı da (Branta ruficollis) kışlamak için Kuş Cenneti Milli Parkı'nı seçti. Sürekli olarak Fiyu ördekleri ile birlikte dolaşan ve beslenen Sibirya kazları, kırmızı göğüslü ve çarpıcı tüyleri ile dünyanın en nadide, en küçük ve en güzel kaz türleri arasında yer alıyor.



Sibirya kazlarının büyük bir bölümü kışlamak için Bulgaristan ve Romanya üzerinden Karadeniz kıyılarına gelirler. Bu sene olduğu gibi çok soğuk geçen kışlarda ise az miktarda birey Yunanistan ve Trakya üzerinden ülkemize göçerler. Geçtiğimiz günlerde ise bir birey Kuş Cenneti'nde görüntülendi.



Sayımlarda 102 Türden Toplam 51 bin 181 Birey Saptandı



Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı'nda 2016 yılı Aralık ayında yaptırılan sayımlarda 102 türden toplam 51 bin 181 birey saptandı. En çok görülen kuş türleri ise 13 bin 414 bireyle Elmabaş patka ve 9 bin 81 bireyle çamurcun olarak belirlendi. Ayrıca, ülkemizde yine sınırlı sayılarda görülen 2 bin 557 Sütlabi ile Tarla kazı, Sibirya kazı, Sürmeli kumkuşu, Ada doğanı, Bıyıklıdoğan gibi türler de gözlendi.



Sayımlar Koruma Çalışmalarına Altlık Hazırlıyor



Su kuşu sayımlarının Türkiye'deki sulak alan işleyişini ve kullanım faaliyetlerini izlemek açısından önemli olduğunu vurgulayan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise "Bu çalışmalarla yıllara göre tür sayısı ve populasyon büyüklüğündeki değişiklikleri takip ediyoruz. Bu sayımlar sayesinde ayrıca özellikle nesli tehlike altında olan türler için hazırlanacak tür eylem planlarına altlık oluşturuyoruz. Sayımlar sulak alanlar, su kuşları ve çevre konularında kamuoyunun bilgilendirilmesine de katkı veriyor" değerlendirmesinde bulundu.

