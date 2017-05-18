Dikkatsizliğinin kurbanı oluyordu

İstanbul Beykoz'da yolun karşı tarafına geçmek isteyen dikkatsiz bir kadın, yolcu otobüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Otobüs şoförünün dikkatiyle faciadan dönülen o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul Beykoz'da yolun karşı tarafına geçmek isteyen dikkatsiz bir kadın, yolcu otobüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Otobüs şoförünün dikkatiyle faciadan dönülen o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, geçtiğimiz gün Beykoz'da gerçekleşti. Özel Halk Otobüsü seyir halindeyken bir kadın yolun karşı tarafına geçmek için hareket etti. Dikkatsiz kadın hızla karşıya geçmeye çalışırken otobüs şoförünün dikkati olası bir faciayı önledi. Şoförün aniden frene basmasıyla otobüsü fark eden kadın, otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.
OLAY ANI KAMARADA Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Özel Halk Otobüsü seyir halindeyken genç kadın karşıya geçmek istiyor. Genç kadının sağına soluna bakmadan aniden yola fırlayarak karşıya geçmeye çalıştığı görülüyor. Otobüs şoförünün dikkati ve kadının son anda fark etmesiyle genç kadın otobüsün altında kalmaktan kurtuluyor. (Caner Sönmez/İHA)
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