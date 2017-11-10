Dikkatsizliği canından etti. Çift şeritli yolda ters yöne giren motosikletli, otomobille kafa kafaya çarpıştı. Aracıyla birlikte savrulan motosikletli hayatını kaybederken, korkunç kaza anbean araç kamerasına yansıdı.
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