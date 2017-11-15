Dikkatsiz sürücü can aldı: Feci kaza kamerada

Hindistan'da korkunç bir kaza gerçekleşti. Dikkatsiz otobüs şoförü, önce yol kenarında temizlik yapan işçiye çarptı. Ardından refüje takılarak yere düşen adamın başının üzerinden geçti. Talihsiz adam oracıkta hayatını kaybederken, feci kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Hindistan'da korkunç bir kaza gerçekleşti. Dikkatsiz otobüs şoförü, önce yol kenarında temizlik yapan işçiye çarptı. Ardından refüje takılarak yere düşen adamın başının üzerinden geçti. Talihsiz adam oracıkta hayatını kaybederken, feci kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı.