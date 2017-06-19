Dikkatsiz motosikletli bu kazada canından oldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yolcu minibüsü ile çarpışan motosikletli hayatını kaybetti.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yolcu minibüsü ile çarpışan motosikletli hayatını kaybetti. Kaza, Turgutlu Eski İzmir Yolu üzerinde meydana geldi. Bölgede bulunan benzinliğin giriş bölümünden yola çıkış yapan Nuri Korkmaz (37) yönetimindeki 45 ZB 7163 motosiklet ile Kemalpaşa istikametine seyir halinde olan Abdulhamit K. (62) idaresindeki 35 PHY 77 plakalı yolcu minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce uzağa fırlarken, motosiklet hurdaya döndü. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Nuri Korkmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı güvenlik kamerasına da yansırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (İlker Uyar /İHA)
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