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Dikkat! Uzmanı uyardı: Aşırı sıcaklar hangi gün başlayacak?
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Dikkat! Uzmanı uyardı: Aşırı sıcaklar hangi gün başlayacak?

Türkiye genelinde sıcaklar önümüzdeki günlerde ısı dalgalanması nedeniyle daha da artacak.

CNN Türk meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli önümüzdeki Perşembe günü itibariyle sıcaklıkların çok yükseleceğini vatandaşların tedbirli olması gerektiğini söyledi.

Sürmeli canlı yayında şu ifadeleri kullandı: "Bu yılın en büyük sıkıntısı ısı dalgaları. Tavan yaptığı zamanlarda maalesef sıkıntı artıyor. Yaz aylarını sıcak geçiren bir coğrafyadayız. Sıcak havalarda bir de ısı dalgası gelince 40 derecelik hava sıcaklıkları 46-47 derecelere, 30 derecelik sıcaklık ise 40 derecelere çıkabiliyor.

Sıcaklıklar Marmara'da 35 derecelere ve üzerine Perşembe, Cuma çıkıyor İstanbul da buna dahil. İç bölgeler 35 derecelere doğru çıkıyor. Kıyı ege, Akdeniz, güneydoğu 40 derecenin üzerine çıkıyor.

Güneydoğu 43-44 derecelere doğru gidiyor. Akdeniz 40'a doğru, kıyı Ege 40 derecenin üzerine çıkacak.

Nem etkisi Ege ve Akdeniz'de çok az. Ama Marmara'da nem etkisi biraz daha fazla. Dolayısı ilke hissedilen değerler bakımından ege ve Akdeniz'i yakalıyor Marmara.

Herkese söylüyoruz direkt güneş ışınlarına maruz kalmayın bol bol sıvı tüketin. Üzerinize bol, pamuklu kıyafetleri tercih edin. Dar kıyafetlerden uzak durun diyoruz.

NE ZAMAN BİTECEK?

Ne zaman bitecek? Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Bu dört günü içine alıyor. Ayın üçünü geçiriyoruz. Dördü beş gibi hissedilir bir şekilde sıcaklık önce orta batı bölgelerde sonra da doğu da azalacak. Ama azaldığı değerler de örneğin 36 derecelerden 29-30 derecelere gerileyecek. Yani öyle 26-27 derece gibi iyice rahatlatacak bir hava değil."

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