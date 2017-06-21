Dikkat: Rahatsız edici görüntü !

İzmir'de bir vatandaşın burnundan aldığı sıvıları gözünden fışkırtması görenleri hayrete düşürüyor.

İzmir'de bir vatandaşın burnundan aldığı sıvıları gözünden fışkırtması görenleri hayrete düşürüyor.

İzmir'in Tire ilçesinde, güneş enerjisi imalatı ile uğraşan Süleyman Bacak (42), yaptığı sıra dışı olay ile görenleri şaşkına çeviriyor. Burnundan aldığı sıvıları gözünden dışarıya fışkırtan Bacak, bu işi yaklaşık 30 yıldır yaptığını söyledi.

Yaşadığı bu olayın sebebini bilmediğini ve kendisine hayretle bakıldığını dile getiren Bacak, "Ben bunu çocuk yaşlarda havuza girdiğimde fark ettim. Yaklaşık 30 yıldır burnumdan aldığım sıvıları kendi isteğimle iki gözümden dışarıya atabiliyorum.Herhangi bir göz rahatsızlığım yok. Sebebini ise bilmiyorum. Askerliğimi yaparken revire gidip durumu doktora anlatmıştım. O da herhangi bir şey olmadığını söyledi. Ben de bir daha doktora gitmedim. Allah'a şükür bir rahatsızlığım da yok" dedi.

(Yakup Fatih Şaşmaz/İHA)