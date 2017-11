11.11.2017 17:16 'Dikey yapılaşmaya izin vermeyelim'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı Etkinlik Alanında düzenlenen Fatih Belediyesi Kültürel Mirası İhya Restorasyon Projeleri Tanıtım Programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Belediyesinin yaptığı çalışmaları iftiharla izlediğini söyleyerek, "Tarihi yeniden dokumak, bugüne ve yarına hazırlamak, bu şerefli ecdada layık olmanın nişanesindendir. Bu yüzden gerek vakıflarımıza, gerek Fatih Belediyesine teşekkür ediyorum. Kapalıçarşıyı da restore ederek İstanbul'a kazandıran, eserleri kazandırma çalışmalarını sürdüren Fatih Belediyesini ayrıca tebrik ediyorum. Fatih Sultan Mehmet gibi tarihi bir şahsiyetin ismini taşıyan bu ilçemizin belediyesinin şanına yakışır hizmetler yaptığını görmekten memnuniyet duyuyorum" dedi.



"YÜZLERCE MESCİDİ O MALUM TARİHİ İNKAR EDENLER YIKTILAR"

Fatih ilçesinde camilerin yanı sıra ara bölgelerde mescidlerin de olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüzlerce mescidi o malum tarihi inkar edenler yıktılar. Onlar yıktı biz ise inşa ediyoruz, ihya ediyoruz. O yıkan zihniyet hangi zihniyetti? Malum CHP zihniyetiydi. O güzelim eserleri yeri geldi ahır olarak kullandılar, yıktılar. Onunla iftihar ediyorlar. Biz o yıkılan eserleri eserleri restore ediyoruz ihya ediyoruz ve bugünün nesline diyoruz ki 'senin deden işte böyleydi. Bunları yaptı size bıraktı. Birileri geldi bunları yıktı.' Gençliğe sesleniyorum; bunları yapıp kendi ecdadı olarak kendinden sonra gelenlere bırakanlar yanlış mı yaptılar? Onlar bıraktılar da bu yıkanlar o CHP zihniyeti doğru mu yaptı? Bunun hesabını sormayacak mısınız ey gençlik? Tüm genç kardeşlerimize sesleniyorum. Tarihimize sahip çıkacağız. Geleceği de bu esereler üzerine inşa ve ihya edeceğiz. Fetih sadece bu şehrin fiziki olarak ele geçirilmesi değildi. Asıl fetih bugün yaptığımız gibi eserlerle o şehre damgayı vurmaktır. İşte biz bunu yaptık. Fetih bir şehre ruhundan ruh özünden can katmaktır" ifadelerini kaydetti.



"ŞEHİRLERİMİZ BU ÇİRKİN BİNALARLA KİRLETİLMESİNE DAHA FAZLA TAHAMMÜL EDEMEYİZ"

Kendilerine düşen görevi de söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize düşen görev, tespit edebildiğimiz medeniyetimiz açısından değerli olan her esere sahip çıkmaktır. Ayağa kaldırdığımızın ecdadını emaneti olan her eserle adeta İstanbul'u yeniden fethediyoruz. Fatih Belediyesi gerçekten çok isabetli hayırlı bir iş yapmaktadır. Batı medeniyetlerinin elde ettiği ettiği büyük teknik imkanlarla adeta yaratıcıya meydan okurcasına daha çok kar hırsıyla dünyanın tüm güzelliklerine saldırdığı dönemden geçtik. Daha yüksek binalara, daha büyük tesisler daha çok üretim daha çok kazanç odaklı bu düzen dünyayı ve insanlığı tehdit eder hale gelmiştir. Aynı ısrarımı bugün yine yapıyorum. Millet olarak son bir asırdır beka meselemize öylesine odaklandık, öylesine badireleri arka arkaya yaşadık ki bu meseleleri tartışma, farklı bir yol çizme imkanı olmadı. Gecekonduların, zevksiz binaların sanat ve estetik değeri olmayan yapıların istilasına uğradık. Medeniyetimizin hem ihyası hem inşası için çok daha gayret gösterme imkanı var. Valilerimize ve Belediye başkanlarımıza söylüyorum. Şu dikey yapılaşmaya illerimizde ilçemizde müsaade etmeyelim. Bu konuda bizim mimari anlayışımızda yatay mimari esastır. Buna odaklanmalıyız. Buna odaklandığımızda şehirlerimizin çok daha güzel olduğunu göreceksiniz. Şehirlerimiz bu çirkin binalarla kirletilmesine daha fazla tahammül edemeyiz. Köylerimizin, yaylalaramızın çirkin yapılarla istilasına izin veremeyiz" dedi.

Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve çok sayıda davetli katıldı.

