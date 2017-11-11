Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Dikey yapılaşmaya izin vermeyelim'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Dikey yapılaşmaya izin vermeyelim'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vali ve belediye başkanlarına seslenerek, 'Şu dikey yapılaşmaya illerimizde, ilçelerimizde izin vermeyelim' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vali ve belediye başkanlarına seslenerek, "Şu dikey yapılaşmaya illerimizde, ilçelerimizde izin vermeyelim" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı Etkinlik Alanında düzenlenen Fatih Belediyesi Kültürel Mirası İhya Restorasyon Projeleri Tanıtım Programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Belediyesinin yaptığı çalışmaları iftiharla izlediğini söyleyerek, "Tarihi yeniden dokumak, bugüne ve yarına hazırlamak, bu şerefli ecdada layık olmanın nişanesindendir. Bu yüzden gerek vakıflarımıza, gerek Fatih Belediyesine teşekkür ediyorum. Kapalıçarşıyı da restore ederek İstanbul'a kazandıran, eserleri kazandırma çalışmalarını sürdüren Fatih Belediyesini ayrıca tebrik ediyorum. Fatih Sultan Mehmet gibi tarihi bir şahsiyetin ismini taşıyan bu ilçemizin belediyesinin şanına yakışır hizmetler yaptığını görmekten memnuniyet duyuyorum" dedi.

"YÜZLERCE MESCİDİ O MALUM TARİHİ İNKAR EDENLER YIKTILAR"
Fatih ilçesinde camilerin yanı sıra ara bölgelerde mescidlerin de olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüzlerce mescidi o malum tarihi inkar edenler yıktılar. Onlar yıktı biz ise inşa ediyoruz, ihya ediyoruz. O yıkan zihniyet hangi zihniyetti? Malum CHP zihniyetiydi. O güzelim eserleri yeri geldi ahır olarak kullandılar, yıktılar. Onunla iftihar ediyorlar. Biz o yıkılan eserleri eserleri restore ediyoruz ihya ediyoruz ve bugünün nesline diyoruz ki 'senin deden işte böyleydi. Bunları yaptı size bıraktı. Birileri geldi bunları yıktı.' Gençliğe sesleniyorum; bunları yapıp kendi ecdadı olarak kendinden sonra gelenlere bırakanlar yanlış mı yaptılar? Onlar bıraktılar da bu yıkanlar o CHP zihniyeti doğru mu yaptı? Bunun hesabını sormayacak mısınız ey gençlik? Tüm genç kardeşlerimize sesleniyorum. Tarihimize sahip çıkacağız. Geleceği de bu esereler üzerine inşa ve ihya edeceğiz. Fetih sadece bu şehrin fiziki olarak ele geçirilmesi değildi. Asıl fetih bugün yaptığımız gibi eserlerle o şehre damgayı vurmaktır. İşte biz bunu yaptık. Fetih bir şehre ruhundan ruh özünden can katmaktır" ifadelerini kaydetti.

"ŞEHİRLERİMİZ BU ÇİRKİN BİNALARLA KİRLETİLMESİNE DAHA FAZLA TAHAMMÜL EDEMEYİZ"
Kendilerine düşen görevi de söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize düşen görev, tespit edebildiğimiz medeniyetimiz açısından değerli olan her esere sahip çıkmaktır. Ayağa kaldırdığımızın ecdadını emaneti olan her eserle adeta İstanbul'u yeniden fethediyoruz. Fatih Belediyesi gerçekten çok isabetli hayırlı bir iş yapmaktadır. Batı medeniyetlerinin elde ettiği ettiği büyük teknik imkanlarla adeta yaratıcıya meydan okurcasına daha çok kar hırsıyla dünyanın tüm güzelliklerine saldırdığı dönemden geçtik. Daha yüksek binalara, daha büyük tesisler daha çok üretim daha çok kazanç odaklı bu düzen dünyayı ve insanlığı tehdit eder hale gelmiştir. Aynı ısrarımı bugün yine yapıyorum. Millet olarak son bir asırdır beka meselemize öylesine odaklandık, öylesine badireleri arka arkaya yaşadık ki bu meseleleri tartışma, farklı bir yol çizme imkanı olmadı. Gecekonduların, zevksiz binaların sanat ve estetik değeri olmayan yapıların istilasına uğradık. Medeniyetimizin hem ihyası hem inşası için çok daha gayret gösterme imkanı var. Valilerimize ve Belediye başkanlarımıza söylüyorum. Şu dikey yapılaşmaya illerimizde ilçemizde müsaade etmeyelim. Bu konuda bizim mimari anlayışımızda yatay mimari esastır. Buna odaklanmalıyız. Buna odaklandığımızda şehirlerimizin çok daha güzel olduğunu göreceksiniz. Şehirlerimiz bu çirkin binalarla kirletilmesine daha fazla tahammül edemeyiz. Köylerimizin, yaylalaramızın çirkin yapılarla istilasına izin veremeyiz" dedi.
Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve çok sayıda davetli katıldı.
(Doğan Can Cesur/İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Barselona'da halk yine sokaklara döküldü
Beşiktaş Sakarya'da kazandı
Erdoğan Naim Süleymanoğlu'nu aradı
Eski karısı ve erkek arkadaşına kurşun yağdırdı
VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde set vermedi
Naim Süleymanoğlu'nun doktorlarından açıklama
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Suudi Arabistan Yemen’i vurdu!
Suudi Arabistan Yemen’i vurdu!
Putin ve Trump el sıkıştı! İki liderden kritik Suriye mesajı
Putin ve Trump el sıkıştı! İki liderden kritik Suriye mesajı
FETÖ'den 'HDP'ye oy verin' talimatı
FETÖ'den 'HDP'ye oy verin' talimatı
Bakan açıkladı! Cam filmi yasağı kalkıyor
Bakan açıkladı! Cam filmi yasağı kalkıyor
MHP'li Söğüt Belediye Başkanı İYİ Parti'ye geçiyor
MHP'li Söğüt Belediye Başkanı İYİ Parti'ye geçiyor
Rum Bakandan itiraf! 'Kuzey Irak'a silah, Lübnan'a askeri malzeme gönderdik'
Rum Bakandan itiraf! 'Kuzey Irak'a silah, Lübnan'a askeri malzeme gönderdik'
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Barselona'da halk yine sokaklara döküldü
Barselona'da halk yine sokaklara döküldü
Beşiktaş Sakarya'da kazandı
Beşiktaş Sakarya'da kazandı
Erdoğan Naim Süleymanoğlu'nu aradı
Erdoğan Naim Süleymanoğlu'nu aradı
Eski karısı ve erkek arkadaşına kurşun yağdırdı
Eski karısı ve erkek arkadaşına kurşun yağdırdı
VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde set vermedi
VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde set vermedi
Naim Süleymanoğlu'nun doktorlarından açıklama
Naim Süleymanoğlu'nun doktorlarından açıklama
Bakan Canikli: O iş bitti S-400'ler alındı!
Bakan Canikli: O iş bitti S-400'ler alındı!
'Biz gardırop Atatürkçüsü değiliz'
'Biz gardırop Atatürkçüsü değiliz'
Naim Süleymanoğlu ameliyat edildi
Naim Süleymanoğlu ameliyat edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunuyla fotoğrafını paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunuyla fotoğrafını paylaştı
A Milliler farklı kazandı
A Milliler farklı kazandı
Balık beklerken timsah yakaladı.
Balık beklerken timsah yakaladı.

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English